Luis R. Conriquez aparece en entrevista en inconveniente estado ¿andaba borracho? VIDEO

“Nacido en Caborca, Sonora México, 25 años de edad con una propuesta totalmente única corridos bélicos”, esta es la descripción de Luis R Conriquez en sus redes sociales, un joven que, aunque tiene poco tiempo en la industria se está convirtiendo en uno de los artistas más populares del regional mexicano.

Luis R. Conriquez, recientemente protagonizó un video en el que se aprecia en estado inconveniente justo después de ofrecer un concierto, presuntamente en el Domo Care en Monterrey, Nuevo León.

Desde la cuenta de @Chamonic en Instagram se aprecia cómo les dice a varias personas de prensa que no desea dar entrevistas y solamente fotografías. “Puras fotos, no chinges, cómo entrevista, qué quiere que le diga”, cuestiona el cantante a los reporteros. Los comentarios del video señalan la falta de equipo de comunicación que apoyen al famoso, pues no era una buena decisión mostrarse ante los medios, cuando aparentemente está en estado de ebriedad.

Luis R. Conriquez en la música

Su repertorio se completa mayormente por canciones dedicadas a temas fuertes en las que sobresalen las armas y delincuencia, algunos de los más famosos son: “Los botones azules”, “El búho”, “Me verán relajado”, “Aquí seguimos de pie” y “Si respetan”, esta última se trata de una colaboración con Grupo Firme, que en la actualidad alberga casi cuatro millones de reproducciones en YouTube.

La carrera del Conriquez va en ascenso, tanto así que “Me metí en el ruedo" se convirtió en el primer lugar en Estados Unidos y en una de las semanas dejó atrás a Grupo Firme. “El #1 del Hot Song Estados Unidos fue para ‘Me Metí en el Ruedo’ de Luis R. Conriquez. Este tema musicalmente es un corrido con algunos tintes de una guitarra sierreña”, describieron en MONITORlatino.

