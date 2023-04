La Mala Rodríguez presume su corsé de látex rojo intenso que utiliza en sus presentaciones

Fiel a su costumbre, la Mala Rodríguez dejó con el ojo cuadrado a sus seguidores de las redes sociales con sus atuendos, en particular con el último que presentó desde sus historias de Instagram. Previo a salir a una de sus muchas presentaciones, permitió que la vieran desde su camerino y enfundada en un atuendo que seguro enloqueció a su multitud de fans.

Se trata de un corsé de látex en color rojo pasión que combinó con unas medias caladas. La ajustada prenda la hizo ver tan bien, que no dudó en sacar el celular para hacerse una fotografía y un video para después compartirlos. Además de un discreto maquillaje, se trenzó su larga cabellera, algo que dejó sin aliento a los internautas.

Para mala suerte de sus fans, la Mala Rodríguez no dejó ningún tipo de descripción ni en Instagram, ni en Twitter. Sólo dejó que ellos disfrutaran de las publicaciones y generaran las reacciones ya esperadas. "Siempre hermosa", "Ya queremos oír la colaboración con Belinda", "El tiempo en ti no ha hecho si no mejorarte en todos los sentidos malaaa, te amo", fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

La Mala Rodríguez y sus colección de vestidos

Pero María Rodríguez Garrido, nombre real de la española, no sólo ha deslumbrado con prendas de ese estilo o hasta los mismos bikinis, pues también tiene en su closet una amplia colección de vestidos de todo tipo que la han hecho ver como toda una princesa. Cabe destacar que ella siempre ha cuidado su figura con ejercicio y sana alimentación, razón por la cual se le ven de una forma espectacular.

La Mala Rodríguez es amante de los vestidos cortos (Foto: IG @malarodriguez)

malarodriguez)

Lo "extraño" es que siempre que se pone una de éstas prendas adopta una posición que ha vuelto locos a todos sus fans, como el negro que se puso para "hablar por teléfono" desde un sillón rojo o el verde oliva que usó para irse de antro con sus amistades. Otro de ellos fue el que empleó para darle difusión a su nuevo sencillo titulado "sombrilla", mismo que utiliza en el videoclip.

