Khloe Kardashian luce muy delgada en su última sesión de fotos en Instagram y preocupa a sus fans

Khloe Kardashian, ha desatado la preocupación sobre su esbelta figura después de publicar sus últimas historias de Instagram. La estrella de Keeping Up With The Kardashians se dejó ver con un bañador de dos piezas color rosa, mostró su vientre plano y sus seguidores se alertaron pues consideran que bajó mucho de peso en muy poco tiempo, algo por lo que ella y el resto de sus hermanas han sido acusadas en las últimas semanas.

También la acusaron de abusar de los filtros. Foto: @khloekardashian / Instagram.

La estrella llevaba el pelo rubio peinado en un elegante bob y optó por un maquillaje glamuroso con largas pestañas y cejas afiladas que mostraban sus impresionantes rasgos faciales. En ese aspecto se ganó múltiples halagos en todos los sitios en donde se replicaron las postales.

¿Ser delgado está de nuevo de moda?

Sin embargo, los fans se han preocupado por la estrella y tomaron Reddit para comentar sobre su dramática pérdida de peso. Una persona escribió: "Entiendo que la delgadez está de moda, pero esto no puede parecer sano". Otro escribió: "Muy poco saludable. Odio los estándares poco realistas e inalcanzables que está promoviendo. Apostaría dinero a que lo ha photoshopeado y con filtros”.

Mostró un porcentaje muy bajo de grasa. Foto: @khloekardashian / Instagram.

El tema no es nuevo, Khloe comenzó a despertar preocupación con su drástica pérdida de peso el año pasado tras el escándalo de engaño de su ex Tristan Thompson. Recientemente, los fans han especulado que la pareja se haya reunido de nuevo, pero Khloe confirmó su estado sentimental al mostrar interés en inscribirse ella y a sus "hermanas solteras" en un reality show de citas, según recogió el diario Daily Star.

Kim Kardashian también hizo algo similar

El año pasado, Kim Kardashian eligió un estilo clásico y emblemático para la Gala del Met, causando sensación en internet una vez más al portar el lunes por la noche uno de los vestidos más famosos de Marilyn Monroe. Sin embargo, lo que en un principio eran halagos, se convirtieron en críticas cuando la modelo reveló que bajó 7 kilos para poder usar el mítico atuendo.

En redes sociales, tanto expertos de la salud como internautas aseguraron que bajar de peso sólo para encajar en un vestido fue irresponsable y manda un mensaje equivocado a las fanáticas más jóvenes de la también empresaria.

