Kim Kardashian se viste de la "Power Ranger Rosa" con un catsuit rosa brillante de SKIMS

La famosa Kim Kardashian dejó boquiabiertos a sus 353 millones de seguidores de Instagram al publicar una serie de fotos en las que lucía un catsuit rosa brillante de SKIMS, ella sugirió que se vistió como la "Power Ranger Rosa” y en la caja de comentarios muchos aplaudieron eso, otros más se sorprendieron como es que en tantos años aún sea un ícono de la moda.

Es un atuendo para ocasiones muy muy especiales. Foto: @kimkardashian / Instagram.

SKIMS fue creada por Kim y ofrece soluciones para todas las tallas y colores de piel, con nueve tonos que van desde la talla XX hasta la 4XL. La colección "Shine" cuenta con el catsuit rosa brillante que Kim lució en su publicación, el cual tiene un precio de 3 mil pesos mexicanos.

Es un ícono de la moda. Foto: @kimkardashian / Instagram.

Kim siempre impone moda

Kim complementó su atuendo con unas botas de tacón rosa, que le llegaban por encima de los muslos para darle un toque atrevido al conjunto, y un pequeño bolso plateado. La sesión de fotos se llevó a cabo en un gran portal abierto con paredes blancas, lo que hizo que el color rosa resaltara aún más.

También complementó con unos lentes negros. Foto: @kimkardashian / Instagram.

En la descripción de la publicación, la madre de cuatro hijos escribió: "Dato curioso: el nombre de los Power Rangers rosa es Kimberly", seguido de un emoji de corazón rojo, en sutil referencia a su propio nombre.

Hay envíos a México. Foto: Captura / SKIMS.

SKIMS se ha vuelto una de las marcas más virales en los últimos años, pues tiene un enfoque en la inclusión que ha permitido que su línea de ropa moldeadora se adapte a una amplia variedad de cuerpos y tallas.

También pasó tiempo con su familia

Kim, quien recientemente visitó la prisión estatal del condado de Los Ángeles con su hermana Khloe, se tomó el tiempo para felicitar a su hermana mayor, Kourtney, en su cumpleaños en su página principal de Instagram. La empresaria expresó su amor y afecto por su familia.

Muchos de sus seguidores creen que es impresionante ver cómo Kim ha evolucionado desde su papel en el reality show "Keeping Up With The Kardashians" hasta convertirse en una magnate de la moda y los negocios. Su carrera está llena de éxitos y ha sido elegida para protagonizar la próxima temporada de "American Horror Story". Parece que no hay nada que Kim Kardashian no pueda hacer.

SIGUE LEYENDO...

El animal print regresa con fuerza este verano y Vanessa Hudges sabe cómo lucirlo

Kylie Jenner impone moda en TikTok con un "mid-thigh bodysuit" verde