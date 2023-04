Yahir le manda mensaje a su hijo Tristan tras la muerte de Julián Figueroa: “Me da miedo que pase algo malo”

Como es de conocimiento público, la relación entre Yahir y su hijo Tristan ha estado llena de polémicas pues el cantante surgido de “La Academia”, no está de acuerdo con la orientación sexual de su hijo, quien también incursionó en la generación de contenido para adultos y ha experimentado problemas de adicciones, no obstante, el cantante aseguró que no quisiera que le pase nada a su polémico hijo pues no quisiera pasar por lo la situación de Maribel Guardia, quien hace un par de semanas sufrió el lamentable fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

Fue el pasado fin de semana cuando Yahir atendió a distintos medios de comunicación luego de haber ofrecido un concierto en la ciudad de León, Guanajuato y como era de esperarse, fue cuestionado acerca de la relación que sostiene con su hijo Tristán y el cantante aseguró que por ahora, están estables y que incluso se felicitaron en sus respectivos cumpleaños vía telefónica, además señaló que está feliz por su hijo pues está a punto de lanzar su nuevo material como cantante y que también incursionará en el teatro.

Posteriormente, Yahir fue cuestionado sobre si tenía miedo de vivir una situación similar a la de Maribel Guardia, quien hace un par de semanas sufrió la muerte de su único hijo, Julián Figueroa, por lo que el cantante expresó su sentir como padre.

“Lo que pasó con la señora Maribel Guardia lo lamento con todo mi corazón, todo México y parte del mundo estamos muy dolidos con esta situación que sí me da miedo que pase algo malo con cualquiera de mis hijos, no solo con Tristan, me da miedo que pase algo con mi familia y que yo no esté, eso, sobre todo, hay que cuidarnos, disfrutar la vida, aprovecharla al máximo, decirnos todos los ‘te amo’ que no se quede guardado ni uno”, comentó el exAcademico.

Yahir aseguró que solo tiene buenos deseos para su hijo. Foto: Especial

Para finalizar, Yahir detalló que, hasta ahora, no ha tenido la oportunidad de reencontrarse de forma personal con su hijo Tristan, sin embargo, aprovechó las cámaras y los micrófonos para enviarle un cariñoso mensaje en el que le dijo que lo ama y que le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida en la que piensa seguir sus pasos dentro del ambiente musical.

“Que lo amo, que le eche todos los kilos, que lo apoyo, que haga lo que nazca de su corazón, no lo que le dicte su cabeza nada más, sino que también los proyectos tienen que hacerse con emoción con sentimiento y que conecte con sí mismo”, finalizó Yahir, quien en esta misma entrevista aprovechó para defender el trabajo de María León, quien fue criticada por Romina Marcos por aparecer de manera simultánea en dos puestas en escena de Alejandro Gou.

