Patricia Manterola cumple 51 años: 4 bañadores con los que confirma su eterna juventud

Una de las famosas que sigue causando furor con sus looks de playa, como lo hizo en los años 90, es sin duda Patricia Manterola, cantante y presentadora que cumplió 51 años este 23 de abril, coronándose como una de las favoritas en las plataformas digitales, sobre todo cuando comparte fotos con sus coquetos y modernos bañadores con los que confirma su eterna juventud.

Bertha Patricia Manterola Carrión, nació en la Ciudad de México, el 23 de abril de 1972, ganó popularidad como miembro de la agrupación musical "Garibaldi", con la que se dio a conocer a nivel internacional y en la que compartió micrófono con otras bellas mujeres como Pilar Montenegro. Sin embargo, en el año 1994 decidió lanzarse como solista, y también como actriz protagonizando telenovelas, películas, series y obras de teatro.

Paty Manterola impone estilo en coquetos bañadores

La cantante, que desde su niñez mostró su gusto por la danza y el canto, y que formó parte del festival Juguemos a cantar, junto con su hermano, logrando llegar a la final, actualmente es una de las favoritas en las plataformas digitales, en las que es muy activa, como Facebook e Instagram, donde se luce con sus mejores atuendos, sobre todo los que deja ver en sus shows, y aquellos que lleva a la playa o los días de alberca.

Paty Manterola cumple 51 años. Foto: IG @patriciamanterola

La protagonista de telenovelas como "Acapulco, cuerpo y alma", ha sabido llevar diversos estilos de trajes de baño con los que da clases de moda, ya que en sus fotografías se muestra con los diseños más chic, y se confirma como una de las famosas que están en la mediana edad y presumen figura de veinteañeras, pues sin duda Manterola mantiene la silueta con la que se dio a conocer como integrante de "Garibaldi".

Cuando se trata de looks perfectos lucirse en las vacaciones de playa, Paty, como la llaman cariñosamente sus fanáticos, da cátedra de moda con sus looks, que van desde los clásicos negros o blancos, hasta los estampados de flores o con volados, además, es una de las celebridades que no teme a mostrarse con bañadores de dos piezas con los que deja ver más piel.

La ExGaribaldi conquista las redes en bañador. Foto: IG @patriciamanterola

La actriz y cantante impone con su estilo juvenil. Foto: IG @patriciamanterola

La guapa artista, que también ha sido conductora, mostró interés por el mundo del espectáculo desde que era muy joven, por lo que cursó estudios de danza, canto y música. Comenzó su carrera como modelo, lo que la llevó a tener otros proyectos en la industria. "Gente bien" (2004-2005), "Apuesta por un amor", "La Potra" (2006), "La fea más bella" y "Destilando amor", son algunas de sus telenovelas.

Da clases de estilo con sus elegantes diseños. Foto: IG @patriciamanterola

