Patricia Manterola se une al trend de Barbie y se confirma como la más bella

Patricia Manterola se unió al trend más chic del momento y se lució como postal de la película de Barbie. La tendencia ha inundado las redes sociales y son muchas famosas se han dejado ver como si fueran parte de la cinta de la famosa muñeca de Mattel. Fue en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de fanáticos, donde la cantante y actriz compartió la foto con la que se confirmó como la más bella.

La cantante es muy activa en sus cuentas oficiales de las plataformas digitales como Facebook e Instagram, donde se luce con sus mejores atuendos, sobre todo los que deja ver en sus shows, y aquellos que lleva a la playa o alberca, con los que da cátedra de estilo y se confirma como una de las mujeres más hermosas del espectáculo, por lo que no resulta raro que sea comparada con una muñeca.

Paty Manterola se une al trend de Barbie

La famosa ex Garibaldi es una de las celebridades que enamora a sus millones de seguidores en las redes con sus atuendos perfectos para destacar su curvilínea silueta, y no podía faltar en unirse a la tendencia del momento, pues se transformó en una muñeca de carne y hueso, como la estrella de Hollywood, Margot Robbie, compartiendo una imagen en la que se le ve posando con un look baby pink.

Paty se transforma en hermosa muñeca. Foto: IG @patriciamanterola

"Me sigue gustando jugar a las Barbies!!! Y a ti? #barbie #pattymanterola #patriciamanterola #barbiethemovie #july20", escribió en Instagram la protagonista de telenovelas como "Acapulco, cuerpo y alma", quien se confirma como una de las famosas que están en los 50 años y presumen figura de veinteañeras, pues sin duda Manterola mantiene la silueta con la que se dio a conocer como integrante de "Garibaldi".

Paty, como la llaman cariñosamente sus fanáticos y amigos, se lució en una foto que ya había dejado ver anteriormente, pues se trata de la imagen con la que promocionó su tema "Para levantarme del suelo", canción que hizo con Raymix y que fue lanzada en septiembre del 2022, imagen en la que se le ve luciendo un conjunto en tono baby pink, como se le llama al rosa tenue, atuendo que combinó con una peluca en el mismo color.

Así se lució en otra imagen. Foto: Especial

La guapa artista, que ha sido protagonista de telenovelas, mostró interés por el mundo del espectáculo desde que era muy joven, por lo que cursó estudios de danza, canto y música. En la adolescencia, con sólo 12 años, formó parte del festival "Juguemos a cantar", donde llegó a la final, lo que le permitió grabar su primer disco. Años después comienza una carrera como modelo, lo que la llevó a tener otros proyectos en la industria.

Bertha Patricia Manterola Carrión, nombre completo de la cantante, ganó popularidad como miembro de la agrupación musical "Garibaldi", con la que se dio a conocer a nivel internacional y en la que compartió micrófono con otras bellas mujeres como Pilar Montenegro. Sin embargo, en el año 1994 decidió lanzarse como solista, y también como actriz protagonizando telenovelas, películas, series y obras de teatro.

