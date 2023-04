Respira profundo antes de ver cómo ha cambiado Patricia Manterola a 27 años de Garibaldi

Garibaldi fue todo un fenómeno en la industria del entretenimiento en México. Fue Luis de Llano quien tuvo la idea de juntar a ocho jóvenes capitalinos para realizar una agrupación nunca antes vista en el país, interpretando canciones propias que estuvieran llenas de baile, de amor y de buena vibra, perfectas para fiestas, bodas, reuniones o ir escuchando en tu carro.

Fue así como llegaron a la fila de la agrupación los ocho intérpretes originales: Pilar Montenegro, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charly López, Xavier Ortiz, Sergio Mayer y Víctor Noriega; sin embargo, tuvieron numerosos cambios y por ahí pasaron otros nombres como Ingrid Coronado, Adrián Irueste, Rafael Amaya o Ana Saldívar.

Muchos de sus integrantes hicieron una carrera próspera después de que la banda se separó. Se dedicaron a la actuación, se convirtieron en empresarios, fueron conductores de televisión, y algunos hasta siguieron en la cantada, donde cosecharon muchos éxitos que hasta el día de hoy suenan hasta debajo de las piedras.

Tal es el caso de Patricia Manterola, quien llegó al mundo de la interpretación en México a los tan solo 7 años de edad, cuando apareció como parte del elenco de la comedia musical "Anita, la huerfanita"; sin embargo, el público la reconoce más a los 12 años, cuando llegó al festival "Juguemos a Cantar".

Luego del éxito que representó Garibaldi, decidió hacerse solista, y logró grabar varios discos en diferentes épocas, el primero en 1994, donde daba cuenta del gran talento que era capaz de darle al público. Desde entonces, grabó 10 discos más, cada uno más exitoso que el anterior. El último apareció en el año 2009.

Pero su mundo no terminó en la música, apenas conquistó al público, la llamaron para hacer telenovelas, siento "Acapulco, cuerpo y alma" la primera de ellas. El éxito fue rotundo, y de hecho, se transmitió en 63 países con el mismo reconocimiento en cada uno de éstos.

Esto abrió en ella una cosquillita que nunca antes había sentido tan fuerte, así que decidió irse a los Estados Unidos, estudió inglés y se abrió paso en el cine. En Hollywood logró grabar algunas cintas como "Hazzard in Hollywood", "The city of lost souls" y "Carman: The Champion".

Patricia Manterola continúa haciendo actuación. Sus más recientes proyectos fueron para series televisivas como Señora Acero, Renta Congelada o Amor en Navidad: Deliciosa Navidad; también hizo algunos programas de televisión, principalmente reality shows. En uno de ellos, ¿Quién es la máscara?, fue concursante, y en "The World's Best" fue jueza.

Aunque no ha sacado discos, sí ha continuado en la producción de sencillos. En 2017 grabó algunos covers muy a su estilo, para volver en 2018 con temas originales como "Sin ti otra vez", o "Nuevo mundo" para la película Nación de las Mariposas, y en fechas más actuales grabó "Canción pa' levantarme" y "Como la marea" .

Por ahora está centrada en la promoción de un nuevo single que se titula "Para levantarme del suelo" que grabó con el cumbiero Raymix, además del tema "Fiesta fiesta" que estrenó hace aproximadamente cinco meses, y que está en rotación por las estaciones de radio más conocidas, y está disponible en todas las redes sociales.

