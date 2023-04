¡Sorpresota! Maluma visita la Ciudad de México y promete dar un concierto en el Zócalo

Maluma es uno de los artistas más importantes del momento, y también uno de los más grandes intérpretes dentro del mundo del reguetón, donde ha clavado varios hits desde su debut, incluso llegando a conquistar otros mercados fuera de América Latina, acumulando fans de todas las nacionalidades e idiomas.

Es por ello que un concierto del cante es de los eventos más esperados en cada país cuando anuncia una gira, los boletos se casi de inmediato, y conseguir entradas es prácticamente imposible. Un concierto gratuito sería inesperado, y además, no hay lugar que pueda contener a la gran cantidad de fanáticos que correrían a verlo; sin embargo, eso podría pasar en la Ciudad de México.

A través de las redes sociales pudimos ver a Maluma caminando como si nada por el Centro Histórico de la Ciudad de México. Entre gente, vendedores, organilleros y turistas, vestido con una chamarra prada y una gorra rosa, oculto en unos gigantescos lentes de sol a pesar del clima nublado fue como paseo el cantante.

"Vamos a recorrer todo el centro de México, sin que nadie se dé cuenta, a las 5:00 de la tarde", fueron las palabras que dijo en su corto video de apenas unos segundos y que ya acumula un millón de reproducciones al momento. La gente aseguró que lo vieron, pero no se atrevieron a acercarse porque dudaron de que la estrella estuviera ahí realmente.

Algunos de los comentarios más populares fueron: "Yo si te vi! Y Justo dije ese está muy sospechoso se parece a Maluma pero dije: no creo, Maluma no estaría aquí"; "Yo soy el de gorra verde y obvio si me di cuenta por q te estaban grabando solo que no supe quien eras"; "No puede ser siempre ando en el centro y no lo vi, además aquí todos se parecen jajaja".

Además publicó una serie de fotografías con la frase "Real, no película", donde se le puede ver en diversos rincones de la Ciudad de México, y en compañía de una mujer con quien estaba muy amoroso, y de quien no se conoce la identidad todavía, haciendo que los fans se pregunten si es su novia.

Por si fuera poco, hizo una promesa que no se puede tomar a la ligera en esta inmensa ciudad. Con una fotografía desde el balcón de uno de los edificios cercanos a la catedral de la CDMX, prometió que pronto podría volver para dar su primer concierto gratuito en la Plaza de la Constitución.

"Pronto mi primer Zócalo. Se acordarán de este post", fueron las palabras del cantante Colombiano, quien ya dejó en todos sus fanáticos una emoción bien grande plantada por verlo en la misma situación que enfrentará Rosalía el próximo viernes 28 de abril de 2023.

