Lorena Herrera se corona como la más chic en bañador blanco

Lorena Herrera sigue imponiendo con su estilo perfecto para los días de playa o una escapada de fin de semana a la alberca. La actriz y cantante compartió este sábado en su cuenta oficial de Instagram un pequeño clip en el que se lució con un atuendo coqueto y moderno, posando en un bañador tejido de tono blanco con el que se robó todas las miradas y se coronó como la más chic.

Herrera comenzó su carrera como actriz con películas como: "El arrecife de los alacranes", "El abrigo de mink", "Muerte ciega", y "Mi última bala"; mientras que una de sus primeras apariciones en telenovelas fue en "Muchachitas". En 1996 debutó como cantante con su álbum homónimo, en la actualidad, además de ser reconocida por su trayectoria, se destaca entre las famosas que conquistan con sus looks.

Lorena Herrera enamora en bañador tejido

La también cantante, de 56 años, compartió en su cuenta de la plataforma de Meta una publicación que musicalizó con el tema "Love You Like A Love Song", de Selena Gómez y The Scene, tema perfecto para que se luciera posando con un atuendo de crochet, que se ha convertido en uno de los estilos favoritos para la temporada de primavera-verano, imágenes con las que ha generado miles de "me gusta".

Lorena impone con su estilo para los días de playa. Foto: IG @lorenaherreraoficial

"La vida es la Gran oportunidad de vivir tantas y diferentes experiencias (ya que hay mucho por hacer y aprender) Pero en muchas ocasiones nuestros miedos ,inseguridades, la apatía y el qué dirán, nos limitan a seguir viviendo más de lo mismo! #felizsabado #felizfindesemana Love You", fue el texto con el que acompañó la publicación que ya ha recibido miles de "me gusta" y muchos elogios.

Herrera cautivó a sus 515 mil seguidores en la plataforma de Meta con su look perfecto para disfrutar de un día de playa, sin dejar de lado la modernidad, pues el bañador blanco llama la atención por su diseño tejido de escote en forma de gota y tirantes muy delgados, lo que la llevó a recibir halagadores mensajes como: "Hermosa", " Divina", "Bella", "Guapísima" y "Wow hermosa y aparte cocinas delicioso, que maravilla".

Herrera, que en el 2021 participó en el reality "¿Quién es la máscara?" como "Sirena" y el año pasado fue finalista del reality de cocina de TV Azteca, "MasterChef Celebrity", sigue siendo una de las artistas que presume curvilínea figura con mucho estilo, razón por la que sus fans se muestran siempre entusiasmados cuando publica nuevo contenido, sobre todo cuando se deja ver en atuendos de playa o alberca.

