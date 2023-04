Lorena Herrera se luce como la más chic en vestido tejido para la playa

Lorena Herrera sigue imponiendo con su estilo perfecto para disfrutar de la playa y una escapada de fin de semana. La actriz y cantante compartió este jueves en su cuenta oficial de Instagram un video en el que se lució como la más chic, posando desde unas escaleras con un atuendo moderno y coqueto, pues se le ve presumiendo un vestido tejido de tono crudo con el que se robó todas las miradas.

Herrera comenzó su carrera como actriz con películas como: "El arrecife de los alacranes", "El abrigo de mink", "Muerte ciega", y "Mi última bala"; mientras que una de sus primeras apariciones en telenovelas fue en "Muchachitas". En 1996 debutó como cantante con su álbum homónimo, en la actualidad, además de ser reconocida por su trayectoria, se destaca entre las famosas mexicanas que conquista con sus looks y figura.

Lorena Herrera enamora en vestido de playa

La también cantante, que cumplió 56 años el pasado 18 de febrero, compartió en su cuenta de la plataforma de Meta un clip en el que se le ve posando con un atuendo de crochet, que se ha convertido en uno de los estilos favoritos para la temporada de primavera-verano, imágenes con las que ha generado miles de "me gusta" y cientos de halagadores comentarios

"La vida siempre nos sorprende, a veces (desde nuestro juicio) para bien y otras para mal ( según nosotros). Definitivamente no sabemos qué puede suceder el segundo siguiente, pero si tenemos la Consciencia de que todo está bien y es para un bien mayor... que la vida solo desea nuestro crecimiento, que todo pasa, que en la vida todo está en un continuo cambio. Si no fluimos con el cambio y lo que se nos presenta, nosotros mismos somos los que nos complicamos más aún la vida al aferrarnos a que sea cómo queremos que sea! #felizjueves", fue el texto con el que acompañó la publicación.

Lorena impone estilo en vestido de crochet. Foto: IG @lorenaherreraoficial

Con miles de "me gusta", Herrera cautivó a sus 513 mil seguidores en la plataforma de Meta con su look perfecto para disfrutar de un día de playa, sin dejar de lado la modernidad, pues el vestido llama la atención por su diseño tejido de tiras en la parte baja, lo que la llevó a recibir halagadores mensajes como: "La verdadera Barbie.", "Es que no solo es bonita!! Tremendo porte que tiene " y "Mis respetos!!! Que cuerpaxxo tiene. Felicidades".

Herrera, que en el 2021 participó en el reality "¿Quién es la máscara?" como "Sirena" y el año pasado fue finalista del reality de cocina de TV Azteca, "MasterChef Celebrity", sigue siendo una de las artistas que presume curvilínea figura con mucho estilo, razón por la que sus fans se muestran siempre entusiasmados cuando publica nuevo contenido, sobre todo cuando se deja ver en atuendos de playa o con piezas ajustadas que destacan su figura.

SIGUE LEYENDO:

Fan golpea a Lorena Herrera en plena conferencia de prensa: “Sí estoy molesta”

Desde la cama, Lorena Herrera paraliza Instagram en revelador vestido de red