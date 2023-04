Coachella 2023: Bad Bunny, Gorillaz y Becky G encienden el escenario en California

Por fin se presentó Bad Bunny en el segundo fin de semana del festival Coachella, en donde ante miles de fanáticos, sorprendió con grandes invitados y más canciones.

Cuatro minutos antes de las 11:00 horas (hora local) el puertorriqueño encendió el escenario principal con un video reproducido en las pantallas y en punto de las 11 y encima de una recreación de gasolinera, arrancó con “Tití me preguntó”, para después darle paso al primer gran invitado, Arcángel, con quien cantó “La Jumpa”, canción grabada justo arriba de una gasolinera. Además, esta canción no fue tocada el fin de semana pasado.

Posteriormente vinieron grandes éxitos de Benito como “Moscow Mule”, “Efecto”, “Neverita”, “Si veo a tu mamá”, “La difícil” y “Ojitos Lindos”.

Bad Bunny fue ovacionado por el público

FOTO: Especial

Grandes invitados

Fueron dos horas de concierto y no estuvo solo, pues además de Arcángel sorprendió con Grupo Frontera, quiénes encendieron el escenario con “No se va” y también estrenaron “Un x100to”; después en una moto acuática llegó Jhayco con “Dákiti” y “No me conoce"; y finalmente Jowell & Randy y Ñengo Flow con “Safaera”.

Dos de sus canciones las llevó a otro nivel pues el invitado que más sorprendió fue José Feliciano, al compartir en versión acústica “La Canción” y “Yonaguni”.

Este segundo fin de semana con Bad Bunny fue fenomenal, incluso recorrió el escenario volando con su palmera, se bajó a saludar a los fans y a uno de ellos le firmó un tenis.

Becky G mezcla a Selena Quintanilla

Becky G se presentó en el segundo fin de semana en el festival Coachella, en donde ante miles de fans deleitó con sus grandes éxitos, pero también con un homenaje a su raíz mexicana.

A las 17:35 horas, en el escenario principal, la mexico-estadounidense empezó a cantar “Mayores”, “Fulanito”, y fue pasando por sus éxitos como “Bailé con mi ex” y después sorprendió a todos con un remix de Selena Quintanilla.

Becky G presentó un remix de Selena Quintanilla

FOTO: Especial

Orgullosa de sus raíces, dijo que quería que esta presentación fuera inolvidable, así que deleitó con “Como la flor”, “La Carcacha”, “Bidi Bidi Bom Bom” y “Baila esta cumbia”.

Aunque este fin de semana no estuvo Peso Pluma, sí regresó Natti Natasha para cantar “Sin Pijama”. Finalmente cerró con “Shower” y culminó su primera vez en Coachella.

DannyLux agradece la oportunidad

DannyLux la rompe en este segundo fin de semana en Coachella, con invitados sorpresa y hasta la bandera de México.

El americano de padres mexicanos se presentó en el escenario Sonora con lleno total y filas de gente esperando entrar para disfrutar canciones como “Si supieras”.

Días previos de su presentación, para El Heraldo de México compartió que estaba muy feliz de presentarse en un escenario así, incluso compartió que cuando le dieron la noticia, lloró con sus papás. “Fue un momento muy especial porque la verdad mi mayor meta es hacerlos felices, a mis papás”.

DannyLux cantó "Tú me llevas al espacio" por primera vez en vivo

FOTO: Especial

DannyLux canta regional mexicano, y deleitó a sus fans con canciones como “Tú me llevas al espacio”, que fue la primera vez que la cantó en vivo y con Los Aptos; además de “Jugaste y sufrí” y “El hombre Perfecto”. Además tuvo de invitado sorpresa a Cuco.

