Gaby Ramírez enseña que el rosa Barbie también es perfecto en bañadores

Gaby Ramírez, ex conductora de Venga la Alegría Fin de Semana, continúa luciendo las tendencias de la temporada, como por ejemplo lo hizo recientemente cuando compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos en las que se dejó ver desde la alberca con un bañador rosa Barbie, un color que está en diferentes prendas de ropa y que ahora, la presentadora regiomontana mostró un diseño para robar miradas en las vacaciones de primavera-verano.

Esta semana, la ex colaboradora del matutino de Tv Azteca compartió con sus más de 1.5 millones de seguidores en la plataforma de Meta que se tomó unos días de descanso en un paradisiaco lugar, del cual no reveló la ubicación, pero que dejó ver que era un sitio caluroso y con alberca, escenario que fue ideal para que modelara los coquetos trajes de baño de dos piezas que destacan por ser coloridos, juveniles y estar en tendencia, tal y como es su estilo.

Gaby Ramírez modela bañador rosa Barbie

La ahora creadora de contenido actualizó hace un par de días su Feed de Instagram al compartir un par de fotos en las que se lució en la alberca del hotel. En las imágenes se observa a Gaby Ramírez desde el agua presumiendo un bikini en color rosa Barbie, que es el color de moda debido a que recientemente hay una euforia por el personaje, pues se liberó el primer trailer de la película protagonizada por Margot Robbie, así que todo lo relacionado a la muñeca nuevamente está en tendencia.

Este color rosa vibrante lo han lucido diferentes famosas en varias piezas de ropa desde vestidos a trajes sastres, sin embargo, ahora es la conductora originaria de Monterrey, Nuevo León, la que confirma que el tono también es perfecto para llevar en bañadores, ya que la pieza destacaba por ser lisa con una panty de talle alto que definió su cintura, así como un top de escote en "V", combinando el diseño clásico de los trajes de baño de dos piezas con la tonalidad del momento.

En la descripción de la imagen, Gaby, con su particular sentido del humor, indicó que la sesión de fotos se la hizo ella misma utilizando el temporizador del celular, por lo que sus fans aplaudieron su esfuerzo y las buenas imágenes que capturó. "Si supieran que le puse temporizador y me las tome yo solita, ahí me ven corriendo cada 3 segundos, así que denle muchos corazones", escribió en la descripción de la publicación que tiene más de 36 mil "likes".

"Oye pero que bellaaaa", "super hermosa bonita foto", "La mas preciosa del mundo mundial" y "Te quedaron muy bien, aunque tú te ves preciosa independientemente quien te tome las fotos", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post, en donde también destacan aquellos que siguen pidiendo que regrese a la televisión, pues aunque salió de Venga la Alegría Fin de Semana desde principios del año, muchos fanáticos continúan insistiendo que la agreguen al proyecto.

Gaby Ramírez modeló con un bañador rosa Barbie Foto: Captura de pantalla

Antes de llegar al matutino de Venga la Alegría Fin de Semana, Gaby Ramírez ya era conocida por su trabajo en programas de Monterrey, Nuevo León, como "Acábatelo", así como los Premios Fama y "El chismorreo", de Fabián Lavalle. A pesar de que salió de la televisión, está haciendo sus proyectos independientes en YouTube en donde sube sus videos visitando varias partes de la ciudad, por lo que ha mantenido su popularidad en redes sociales.

SIGUE LEYENDO:

Gaby Ramírez: el arriesgado escote con el que encendió las redes

Gaby Ramírez presume combinación de transparencias y flores en minivestido menta