Gaby Ramírez no pierde el glamour al presumir un bañador de colores en un día nublado

Gaby Ramírez se ha vuelto a colocar como un referente de estilo para lucir bañadores en la playa o alberca, debido a que nunca pierde el glamur, incluso en los días nublados, como este martes, cuando la ex conductora de Venga la Alegría Fin de Semana informó que no había alcanzado la luz del sol, pero eso no fue pretexto para que no modelara un traje de baño de dos piezas muy colorido que la hizo mostrar su figura y destacar en el paradisiaco lugar.

La presentadora de televisión compartió en sus historias de Instagram que se tomó unos días de descanso, aunque no reveló el lugar en el que estaba, sí dejó ver que era un hotel con alberca y que el clima era cálido. Sin embargo, la originaria de Monterrey, Nuevo León, destacó en uno de sus videos que ya no había sol, no obstante, ella decidió lucir su juvenil bikini, ya que combinaba varios colores que la hacían ser una prenda sumamente moderna.

Gaby Ramírez presume bañador juvenil

La también creadora de contenido dejó ver a sus más de 1.5 millones de seguidores en la plataforma de Meta que se lució con un traje de baño de dos piezas que tiene un top de escote recto; así como una pequeña panty, que aunque no mostró por completo, se puede vislumbrar que tiene el mismo diseño que la parte de arriba. La prenda tenía rayas verticales en diferentes colores como el amarillo, el rojo, rosa, blanco, verde, negro, entre muchos otros, por lo que le daba un estilo juvenil.

De igual forma, aunque tenía una forma de lucir su bañador muy casual, Gaby Ramírez llevó las clásicos lentes obscuros con los que mostró que serán siempre el mejor complemento para la playa. Fue así como la presentadora de televisión volvió a comprobar por qué es un referente de moda cuando se trata de trajes de baño para la primavera, pues constantemente se deja ver muy moderna al presumir las prendas juveniles de la temporada.

A pesar de que Gaby ya no está en Venga la Alegría Fin de Semana desde principios de años, es muy querida por el público que ahora la sigue en redes sociales y está al pendiente de todos sus proyectos. Es su cuenta de Instagram en donde suma más admiradores, ya que les gusta ves cómo derrocha estilo con diferentes vestimentas, siendo las piezas mini con las que roba miradas, pues cada vez que sube una foto modelando una falda, short o bañador le llueven "likes" y comentarios halagadores.

Gaby Ramírez se luce con juvenil bañador de colores Foto: Captura de pantalla

Antes de llegar al matutino de Venga la Alegría Fin de Semana, Gaby Ramírez ya era conocida por su trabajo en programas de Monterrey, Nuevo León, como "Acábatelo", así como los Premios Fama y "El chismorreo", de Fabián Lavalle. Después se convirtió en uno de los nuevos talentos de Tv Azteca y se integró a proyectos como "La pareja ideal", presentado por Penélope Menchaca. Ahora, está haciendo sus proyectos independientes en YouTube en donde sube sus videos visitando varias partes de la ciudad.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Gaby Ramírez se toma unas micheladas en Tepito, le recuerdan a VLA y rompe en llanto