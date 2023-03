Gaby Ramírez: el arriesgado escote con el que encendió las redes

La guapa exconductora de "Venga La Alegría Fin de Semana", Gaby Ramírez se robó todas las miradas en redes sociales después de compartir varias historias en las que presumió su belleza al modelar uno de los looks más arriesgados que hemos visto hasta el momento.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la estrella de televisión conquistó a todos con varias imágenes que no pasaron desapercibidos para nadie. Todos los fans se rindieron ante su belleza demostrando que es una de las artistas más populares en la actualidad.

Gaby Ramírez y su espectacular look

En su perfil en redes sociales, Gaby Ramírez, exconductora de "Venga La Alegría Fin de Semana", demostró que la moda forma parte de su día a día con un hermoso look que marcará tendencia en la presente temporada de primavera o al menos así se lo hicieron saber sus fieles seguidores.

En la publicación vemos a la también exparticipante de "¡Quiero cantar!" y "¡Quiero bailar!" presumir su envidiable figura con un micro top y un pantalón claro que dejaron al descubierto su marcado abdomen. El outfit lo complementó con un gorro y unos lentos oscuros.

Foto: Instagram/@gabrirmz

Como era de esperarse, el look de Gaby Ramírez no pasó desapercibido para nadie alcanzando, a los pocos minutos, miles de reacciones de parte de sus seguidores. Además, recibió miles de "me gusta" que demuestran que es una de las más hermosas en la actualidad.

Foto: Instagram/@gabrirmz

Gaby Ramírez y su salida de VLA Fin de Semana

Fue durante los primeros días de este 2023 cuando "Venga La Alegría Fin de Semana" informó que tendría cambios importantes en su equipo que representó la salida de figuras como Gaby Ramírez, "La Bebeshita", Aristeo Cázares, Alana, Rafael Serdán, entre otros.

A pesar de que nunca confirmó su salida, la estrella de televisión dejó de aparecer en el elenco, desatando rumores sobre un nuevo proyecto dentro de la televisora del Ajusco.

