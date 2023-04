FOTO| Tras opinar del embarazo de Cazzu y Christian Nodal, Belinda aparece abrazada de un guapo hombre

Este es el mes de Belinda y es que la rubia está de manteles largos luego de que este viernes se estrenara a través de Netflix, la segunda temporada de "Bienvenidos a Edén", la serie española de la que es protagonista. Gracias a ello, durante la semana que pasó estuvo de gira por los principales programas del país ibérico, con la finalidad de promocionar la producción.

Además, este jueves 20, la estrella de telenovelas infantiles deleitó al público de Aguascalientes, en el Foro de las Estrellas, en el marco de la Feria de San Marcos, en donde entonó los éxitos que la han acompañado a lo largo de su carrera y recibió el cariño del público, actos que no dejó pasar desapercibidos y presumió a través de sus redes sociales.

Belinda opina del embarazo del Nodal y Cazzu

Pero la polémica no deja a la española de nacimiento, y es que fue cuestionada por los reporteros sobre su posición al respeto del avanzado embarazo que presenta la rapera argentina Cazzu, quien mantiene una relación sentimental con su exprometido, Christian Nodal, con quien tuvo un intenso romance y muy polémico rompimiento.

La respuesta de la interprete de "Luz sin gravedad" fue alabada por muchos, pues se mantuvo sin perder la compostura y dijo: “les pido por favor, yo sí quiero pedirles y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo por qué hablar de nadie”.

Destacó que la noticia de un embarazo siempre es buena y que un bebé es una bendición. “Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría, así que, por favor, ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor”, enfatizó.

Al lado de su hermano

Aspi, hace unos momentos y con la emoción de estrenar su serie, Beli subió a sus redes sociales unan fotografía en la que aparece abrazada y recostada en el pecho se du hermano Nacho Peregrín y escribió "caras de mercurio retrógrado".

