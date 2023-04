Pee Wee confiesa que tuvo depresión tras la falsa noticia de su boda con un hombre: “Es necesario alzar la voz”

En diciembre del 2022, la revista TVNotas realizó una publicación en la que se aseguraba que Irvin Salinas Martínez, quien es mejor conocido como Pee Wee, estaba casado con su mánager, Pepe Rincón, desde hace más de tres años y señalaban que el cantante había ocultado su relación para cuidar su imagen, no obstante, días después los involucrados salieron a desmentir esta información y aseguraron que procederían legalmente contra la publicación antes mencionada, lo cual, ocurrió hace apenas unas horas.

Durante una entrevista para “Venga la Alegría”, Pee Wee y su abogado, Enrique Ogaz, confirmaron que ya presentaron una denuncia por Daño Moral en contra de la publicación antes mencionada, por lo que están buscando una reparación del daño, sin embargo, no detallaron lo que están exigiendo, aunque mencionaron que además de afectaciones psicológicas, el cantante perdió contratos y su imagen se vio severamente afectada.

Por su parte, el exintegrante de “Kumbia Kings”, confesó que este escándalo le causó severas afectaciones a nivel emocional pues atravesó por una fuerte depresión, sin embargo, señaló que ha tenido que sacar fortaleza para buscar justicia, ya que no considera correcto que se difame así a una persona.

“Sin duda absoluta culpó a la revista, el día que me enteré fueron dos días antes de mi cumpleaños, sí sufrí y sigo sufriendo, pero intento bloquear las emociones para esperar el día que se haga justicia y empezar a sanar”, señaló el intérprete de “Mi dulce niña”.

En otro momento de la entrevista, Pee Wee reiteró que está difamación de la revista en cuestión hizo que regresara su problema de depresión, con el cual, ha lidiado durante gran parte de su vida, no obstante, señaló que también siente un compromiso de alzar la voz pues hay muchas personas que, como él, preferían quedarse callados ante las injusticias que se cometían en su contra.

Pepe Rincón y Pee Wee aseguraron hace unos meses que llegarán a las últimas consecuencias para obtener justicia. Foto: IG: peperincon

“Creo que es necesario salir y alzar la voz ante este tipo de situaciones que son totalmente ficticias, no tienen pruebas, no tiene fundamentos, simplemente lo están haciendo con malicia y eso se nota. Sí, la depresión ha formado parte de mi vida y es algo que se debe tomar muy en serio porque puede llegar a destruirte como personas, es algo súper fuerte, delicado y por eso estoy aquí también, alzando la voz por todas aquellas personas que sufren de ansiedad, de depresión y que no se queden con las manos cruzadas”, señaló el cantante de 34 años de edad.

Para finalizar, Pee Wee señaló que antes de este escándalo pensaba que mantener su vida alejada de los reflectores lo blindaría ante cualquier tipo de escándalo, sin embargo, comprobó que esto no es así, por lo que dejó ver que, de ahora en adelante, podría tener una mayor apertura con lo que ocurre en su vida privada para no dar pie a ninguna especulación.

“Por el tipo de persona que soy, no me gusta abrir mi corazón, no me gusta decir las cosas, no me gusta decir lo que está pasando en mi vida porque no quiero que se presten a comentarios de que simplemente estoy haciéndolo por atención, pero me doy cuenta que es un error hacer eso”, finalizó Pee Wee.

