África Zavala se enfunda en cuero y deja claro cuáles son los clásicos que nunca mueren

Durante la temporada otoño-invierno del 2022, las chamarras de cuero se posicionaron como una de las prendas favoritas de hombres y mujeres, sin embargo, con la llegada de la primavera, muchos comenzaron a dejarlas de lado debido al clima característico de la temporada. Lo que no se tenía en cuenta eran las lluvias que han estado presenciándose en la Ciudad de México y que son perfectas para revivir este clásico.

Por ello no es de sorprenderse que diversas celebridades hayan optado por retomar este trend de moda tan polifacético, el cual le puede sentar bien a looks casuales o más elegantes, tal y como demostró África Zavala en su última publicación de Instagram, en la cual se enfundó en un look vaquero perfecto para las pieles canela.

Como se aprecia en la imagen, la actriz de "El Señor de los Cielos" lleva un pantalón de mezclilla, algo que retoma la moda denim que se ha dejado ver en varias pasarelas de la temporada y que ha escalado de los pantalones a las chaquetas y los miniconjuntos, volviéndose en un básico de la temporada.

La actriz mexicana se enfundó en varias de las tendencias de la temporada | IG: @afri_zavala

No obstante, la prenda estrella del look de la actriz de 37 años de edad es su chamarra de cuero, la cual, gracias a su corte ayuda a acentuar su cintura, misma que en anteriores ocasiones se ha llevado las miradas en redes sociales. Respecto a los detalles de la pieza conviene señalar la hebilla y los cierres metálicos, algo que le da un aire moderno al look en general.

En cuanto al color, nunca está demás señalar que el café es una tonalidad que siempre está en boga, ya que al igual que el blanco, el rojo y el negro, se puede combinar con diversas tonalidades, creando así looks contrastantes y muy favorecedores para quienes gozan de llevar el cabello suelto, puesto que sin importar el tono de este, siempre saltará a la vista en un fondo café, tal y como dejó en claro África Zavala con este outfit.

Al ser su chamarra la pieza que se lleva las miradas, la blusa de la también actriz de "Corona de Lágrimas" es bastante sencilla, ya que su escote es redondo y se presenta en un subtono del café, esta vez más obscuro y opaco, algo que le da protagonismo a la prenda de cuero, misma que sin lugar a dudas es un clásico que nunca morirá.

