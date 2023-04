Sale a la luz el lado más polémico de Chabelo, quería impedir el nacimiento de este bebé

A lo largo de la historia de la televisión en México existen iconos que han trascendido y dejando una huella que será imposible de borrar, aunque pasen las décadas, muchos se han ganado el cariño del público gracias a su carisma a la hora de estar frente a las cámaras, pero ninguno como Xavier López, mejor conocido como Chabelo, quien era querido por chicos y grandes gracias al trabajo que realizó en el programa matutino “En familia con Chabelo”.

Lamentablemente, el querido histrión que además tiene un amplio legado en el Cine de Oro falleció el pasado sábado 25 de marzo luego de que atravesó por un cuadro de abdomen agudo y un choque séptico, esto de acuerdo con lo revelado por familiares del famoso conocido como “El amigo de todos los niños”.

Es en este contexto en el que ahora han salido a la luz todo tipo de datos respecto al fallecido ícono de la televisión, por lo que no sorprende que también las personas allegadas a él se encuentren bajo la mira del ojo público y de los principales allegados al famoso ahora ha llamado la atención polémica información que deja en evidencia el lado más oscuro en la personalidad de Chabelo, esto específicamente debido a que el famoso quería que su hija no reconocida fuera abortada.

Chabelo quería que abortaran a su hija no reconocida

A veinte días de la muerte de Chabelo, su hija Lesly López ha hablado por primera vez del fallecimiento de su padre. Es de recordar que la joven fue reconocida como hija del famoso presentado luego de un largo juicio de paternidad en el que mediante una prueba de ADN se confirmó que la joven era su consanguínea, pues “el amigo de todos los niños” tuvo una relación extramarital cuando se encontraba casado con Teresita Miranda, fue derivado de este romance que el exitoso artista escénico procreó una hija a la que no reconoció durante 18 largos años.

Recientemente, el periodista especializado en espectáculos, Alex Kaffie, ha publicado a través de su columna semanal “Sin lisonja” el fuerte momento en la vida de Chabelo en el que el artista quería que Lesly no naciera. La propia hija no reconocida del artista le ha dado una entrevista que está en YouTube al locutor de EXA Irapuato, Andrés Robado.

Ahí Lesly dice que su mamá y Xavier López tuvieron una relación, extramarital por parte de él, de 10 años. "Cuando mi papá supo que mi mamá estaba embarazada le pidió que me abortara" cuenta en la entrevista. La conversación de una hora se realizó en el domicilio, en Querétaro, de Lesly. De dicha charla también se desprende que la última vez que la hija de Chabelo lo vio, este se puso de espaldas y no le dirigió la palabra. Y que no se presentó a su funeral por miedo a que no la dejaran entrar, pero que sí envió una corona mortuoria.

