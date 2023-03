¡No lo vas a creer! A esto se dedica la hija no reconocida de Chabelo

Existen diversos iconos de la televisión mexicana que han trascendido y dejando una huella que será imposible de borrar aunque pasen las décadas, este es precisamente el caso de Xavier López, mejor conocido como Chabelo, quien lamentablemente falleció el pasado sábado 25 de marzo luego de que atravesó por un cuadro de abdomen agudo y un choque séptico, esto de acuerdo con lo revelado por su hijo.

Es en este contexto en el que ahora han salido a la luz todo tipo de datos respecto al fallecido ícono de la televisión, por lo que no sorprende que también las personas allegadas a él se encuentren bajo la mira del ojo público y de los principales allegados al famoso ahora ha llamado la atención su hija no reconocida, quien hasta el momento no se ha pronunciado de manera pública respecto a la muerte de su padre.

Es de recordar que “el amigo de todos los niños” tuvo una relación extramarital cuando se encontraba casado con Teresita Miranda, fue derivado de este romance que el exitoso artista escénico procreó una hija a la que no reconoció durante 18 largos años.

A esto se dedica la hija no reconocida de Chabelo

Este amorío representó el mayor escándalo en la vida del famoso; la mujer con la que se relacionó se llama Oralia Pérez, con quien Chabelo habría tenido un vínculo a principios de la década de 1990. Fruto de esta aventura nació Leslie, quien tenía 18 años de edad cuando al lado de su madre decidió denunciar a Chabelo por no hacerse cargo de ella.

Hasta donde se sabe, el actor que llegó a participar en el Cine de Oro negaba ser el padre de la joven, por lo que las autoridades ordenaron hacer un estudio de ADN, cuyo resultado comprobó que el creador de las catafixias había tenido una hija fuera de su matrimonio, por lo que no tuvo otra opción más que reconocer a Leslie como su cuarta heredera.

"Chabelo" reconoció a su hija Leslie tras una prueba de ADN. Foto: Especial

Respecto a la hija de Chabelo existía poca información, pero ahora sabemos gracias a la columna al colaborador de El Heraldo Digital y especialista en espectáculo Alex Kaffie, que Leslie lleva una vida profesional destacada, pues ocupa la dirección de imagen y comunicación corporativa de una empresa compañía aeronáutica.

El periodista escribió en su columna semanal “Sin Lisonja”: “Sí, Leslie López la señorita que, en 2008, cuando tenía 18 años, apareció en la escena pública reclamándole a Xavier López 'Chabelo' que la reconociera como hija –y que una prueba de ADN confirmó el parentesco– es alta ejecutiva de una empresa de aviación. Tras graduarse en la CDMX como licenciada en Ciencias de la Comunicación, por la Universidad La Salle, Leslie López Pérez se mudó a Querétaro. Actualmente, tiene 32 años y hasta el momento no se ha pronunciado acerca de la muerte de su papá”, se puede leer a través de la columna del conocido villano de los espectáculos, misma que puedes leer completa aquí.

