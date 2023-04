Yailin impresiona con sus movimientos, a solo un mes de ser mamá

Una de las parejas más controversiales del mundo de la música era la conformada por Yailin y Anuel AA, quienes fueron ampliamente criticados en redes sociales por, supuestamente, haber iniciado su relación cuando el reggaetonero aún era novio de Karol G, quien se aseguró de mostrar en su música, el mal de amores por el que ha pasado.

Pero todo terminó de la peor de las formas ya que al poco tiempo de revelar el sexo de su primogénita el puertorriqueño compartió un video a través de sus redes sociales oficiales declarando que junto a Yailin habían decidido ponerle fin a su amor deseándole lo mejor en su vida.

Yailin posando días antes de dar a luz. Fuente: Instagram

Fue el 13 de marzo cuando nació Cattleya, la bebé de ambos. Conocerla sensibilizó a Anuel AA. “No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún. Más aún desde que vi a Catta por primera vez” confesó.

Así luce Yailin a poco más de un mes de haber dado a luz

Yailin ha sabido que su capítulo de amor con Anuel AA ha terminado para siempre y que la niña los unirá de por vida. Si bien le pone mucha importancia a la situación de que su ex marido tenga hijos con tres mujeres diferentes, incluyéndola, busca que no le afecte y desprecia que la realidad sea esta.

“Quien dijo que después de dar a luz no sigues siendo hermosa, disfruta de tu cuerpo en todas sus formas. “Ahora eh’ que tamo’ riiiiiiica” escribió Yailin en su último posteo de Instagram, donde enamoró a sus más de 7.4 millones de seguidores que la llenaron de halagos y más de 530 mil likes al verla moverse al ritmo del baile con un look total black compuesto por un top mangas largas y accesorios de brillantes.

