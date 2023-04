Payaso arremete contra Peso Pluma porque los niños ya no quieren escuchar a Cepillín: "Pobreza mental"

Peso Pluma sigue ganando terreno en el mundo de la música en todo el mundo, pues luego de recibir la noticia de que era el número en México, ahora es también el número uno del ranking global de Spotify por encima de grandes artistas como Bad Bunny, Shakira, Karol G o Miley Cyrus.

SIn embargo, no a todos les gusta el género de los corridos bélicos y hay quienes siguen empeñados en criticar el mensaje que dejan a la juventud, pues supuestamente le hacen daño a la sociedad con canciones violentas que precisamente hablan del crimen organizado y de sus personajes principales.

Crédito: Instagram / @pesopluma

Tal es el caso de un payaso que se hace llamar artísticamente "Traketín", quien arremetió en contra del Peso Pluma porque en un reciente espectáculo para el que fue contratado, los niños le pidieron cambiar canciones infantiles populares por unos corridos bélicos del cantante mexicano.

"Estuve trabajando hace días en una fiesta infantil, yo muy alegre con mis canciones de Cepillín y los niños me piden canciones de Peso Pluma y yo no entendí, les pregunté qué es eso, se rieron de mí, les dije: disculpen mi ignorancia pues. Ahorita me di la tarea de buscar (al que para mí queda confirmado que no es un artista y disculpen, pero creo que las personas inteligentes también saben que eso es la verdad)", fueron las palabras con las que abrió su post de Facebook.

De acuerdo con el cómico, los niños tienen una "pobreza mental que se están llevando en la cabeza", y "tristemente se están cultivando con acciones, canciones, imágenes, lenguajes, etc todo totalmente fuera de valores que una verdadera familia debe mantener".

Y agregó: "Espero que nadie se sienta lastimado (a) con mi Nota, solamente si viajamos al tiempo y recordamos nuestra niñez, no me dejarán mentir en que muchos fuimos afortunados".

Crédito: Facebook / @traketinoax

Aunque hubo muchas personas que coincidieron con las palabras del payaso, la mayoría de los comentarios prefirieron iniciar una discusión alrededor del tema, intentaron debatir con hechos, y hasta se aventaron los insultos o los memes en contra del payaso. Sin duda Peso Pluma ha acumulado un gran público bastante fiel a sus canciones.

Uno de los comentarios más populares fue el de Daniel de la Cruz, quien escribió: "Tu mismo lo dices en tus letras, si viajas al "tiempo " y efectivamente si tú te consideras artista debes entender que los tiempos ya cambiaron y con este toda una generación!! Si no puedes lidiar con ésta, en sus eventos, pues mejor retírate!! Nuestros tiempos ya pasaron dejemos a estos nuevos hacer y disfrutar lo que les gusta".

Hasta el momento, la publicación del payaso Traketín acumula más de 4 mil reacciones de "Me Gusta", y se ha compartido en las redes sociales más de 3 mil veces, también logró convocar más de 560 comentarios, donde las opiniones son cada vez más divididas.

Crédito: Facebook / @traketinoax

Luego de la publicación no se le vio más por los comentarios, y simplemente dejó que las demás personas hicieran su trabajo debatiendo la etapa que pasan hoy en día los niños con el acceso a toda clase de música y de contenido audiovisual gracias al internet.

SIGUE LEYENDO:

Por encima de Shakira y Miley Cyrus, Peso Pluma se convierte en el artista más escuchado del Top 50 Global

Maestro le pide a Peso Pluma que haga corridos de matemáticas: "Mis alumnos se aprenden tus canciones"

Bad Bunny confirma que deja a un lado el reguetón y ahora tocará regional mexicano