Paola Rojas arremete contra el Dalai Lama por el indignante beso a un menor: "No tiene nada de chistoso"

El día 9 de abril de 2023 se hizo viral en las redes sociales el video del Dalai Lama besando a un niño en la boca, pero indignó todavía más a la gente que sacara la lengua y le indicara al menor que le diera un beso, y que luego la chupara. El escándalo recorrió el globo a través de internet, y se pidió justicia en contra del líder religioso por abuso.

La primera respuesta del Tibet fue publicar en sus redes sociales un fragmento del encuentro del Dalai Lama con el menor, pero omitieron la parte de la reprobable petición, y aseguraron que únicamente le dio un consejo para que siga por el camino de la vida religiosa.

Crédito: Instagram / @paolarojas

"Su Santidad el decimocuarto Dalai Lama aconsejó a un joven indio que siempre trabajara para cultivar la paz y la felicidad en el mundo", escribieron a través de su Twitter oficial @NetTibet.

Lo siguiente, cuando comenzaron las peticiones de que enfrente a la Ley por sus acciones, fue emitir un comunicado a través de la página oficial del líder religioso, en el que se disculpó por lo sucedido, tanto con el niño como con su familia y con todas las personas en todo el mundo a quien pudiera haber causado daños.

"Su Santidad a menudo se burla de las personas que conoce de manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras. Lamenta el incidente", afirmaron desde la oficina de prensa del Dalai Lama, lo que siguió causando incomodidad entre la gente.

Crédito: Instagram / @paolarojas

Por lo anterior, Paola Rojas, ex conductora de noticias mexicana, estelar del noticiero mañanero, aseguró a través de sus redes sociales que se trata de un acto reprobable, y que debe ser señalado como tal, además de etiquetar los actos del Dalai Lama como un abuso, y luego arremetió contra el líder religioso.

"Cuando se involucra la religión, no solo hablamos de respeto, si no de devoción, cuando hay devoción se bajan las barreras y hay esta disposición de entregar sin límites; por eso los líderes religiosos tienen que ser especialmente cuidadosos y responsables con la forma en que se acercan a la gente", fueron las primeras palabras que dijo después de asegurar que sus fanáticos le han pedido que opine en varias ocasiones.

Además, aseguró que el comunicado del Dalai Lama es todavía más escandalizante, pues intentaron hacer creer que se trataba de una broma, pues aseguró que no es nada chistoso, y al ser un hecho reprobable, se tiene que señalar como tal ante la sociedad.

"Lo considero un abuso, y me escandaliza todavía más el comunicado de la oficina del Dalai Lama disculpándose. Se disculpan con el niño y la familia del niño, pero además mencionan que el Dalai suele hacer bromas, y si quiera sugerir que es una broma, no tiene nada de chistoso, es delicado. Me parece que debe señalarse".

