VIDEO | Chumel Torres confiesa qué han hecho los abogados de Gloria Trevi contra él recientemente

Chumel Torres ha enfrentado en los meses recientes una serie de acciones legales, luego de que el equipo de abogados de Gloria Trevi lo buscara con insistencia con el fin de notificarle la denuncia por daño moral contra la artista, incluso afectando a una trabajadora de Torres. En este sentido, el comunicador e influencer se ha mantenido al tanto de cada situación.

Pero, para su mala fortuna, había enfrentado el acoso de estos abogados que, sin medir el impacto de sus actos, le habían buscado en repetidas ocasiones en su domicilio con acciones que rayaban, sea dicho de nuevo, en acoso.

Fue así como recientemente el comunicador comentó en qué fase va este caso y cuáles son las acciones recientes que los abogados han realizado contra su persona.

En mayo del año 2022, Chumel Torres hizo un chiste en contra de un tema personal de Gloria Trevi. En este, el comunicador hizo alusión al pasado de la cantante y destacó, principalmente, la etapa en que ella perteneció al “Clan Trevi-Andrade”. Para hacer énfasis en este hecho, Chumel escribió: “Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA”.

El comentario público de Torres tuvo gran impacto en redes sociales y se volvió tendencia en las mismas. Este mismo recordó lo vivido por Trevi durante 4 años al estar en prisión enfrentando cargos de rapto, violación y corrupción de menores. Como se sabe también, Trevi ganó su libertad y fue absuelta de los cargos que le imputaban.

Todo este episodio llevó a la cantante a señalar que no era correcto ese ataque a su persona. Por lo tanto, en diciembre del mismo año 2022, los abogados de Trevi informaron que procederían legalmente contra Torres por daño moral, implicando que la reputación Gloria había sufrido severas afectaciones, dañando en igual magnitud sus compromisos profesionales e ingresos económicos.

Fue insistente la presencia de los abogados en el domicilio de Chumel Torres, al grado que estos incomodaron a una persona que está a su servicio. Luego de esto, Chumel indicó hace unas horas.

"La verdad es que no me han dicho nada. Fueron ahí a pegar unos documentos a la puerta de mi casa y ya como que le dije por Twitter que parara y ya, ahí quedó", dijo Chumel Torres al dirigirse a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Para refrendar su comentario, explicó que no fue una denuncia y sí una petición clara, pero controlada hacia los abogados de Trevi.

"No fue denuncia, sólo fue un tuit. Y ya, ya el tuit y paró, no me hicieron nada. Sólo fue un tuit y no llegó a más, le pararon, yo ya estoy a toda madre", precisó.