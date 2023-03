Chumel Torres exige a Gloria Trevi que sus abogados dejen de amedrentar a su trabajadora del hogar

El pleito entre Gloria Trevi y Chumel Torres comenzó en mayo de 2022, cuando este último publicó un tweet en el que escribió “Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA”, lo cual, dio pie a que se reviviera el caso del “Clan Trevi-Andrade”, por el que la cantante pasó más de cuatro años en prisión, señalada por los cargos de rapto, violación y corrupción de menores; sin embargo, recuperó su libertad tras haber sido absuelta.

En diciembre de 2022 el equipo legal de Gloria Trevi confirmó que procedería contra Chumel Torres y otros dos comunicadores, argumentando que sus comentarios emitidos le habían causado daño moral y pérdidas económicas a la cantante; pero, fue hasta el 17 de enero cuando el abogado Serio Arturo Ramírez Muñiz, representante legal de Gloria Trevi, formalizó la denuncia, interpuesta en los Juzgados Civiles ubicados en la colonia doctores. Sergio Arturo Ramírez detalló en aquel momento que se buscaría una compensación económica de parte de Chumel Torres, como parte de la reparación del daño.

Semanas antes de este suceso, trascendió que Gloria Trevi y Sergio Andrade enfrentan nuevas denuncias en California por el denominado caso “Clan Trevi-Andrade”; sin embargo, la cantante emitió un comunicado en el que reiteró su inocencia y aseguró que se estaba preparando para enfrentar lo que sea con tal de impedir que se siga manchando su nombre.

“No me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas, hechas en mi contra hace más de 25 años, y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta (…) Soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores. Yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome”, señaló Gloria Trevi.

Tras enterarse de la demanda, Chumel Torres declaró que contactó a su abogado para preparar su defensa y saber si debía preocuparse o no del Twitter que publicó, pero aseguró que él solo le dio “retweet” al chiste que originó todo este escándalo.

“No hice ningún perjurio, no dije mentiras; es mi chamba, es mi comedia y los chistes que se hacen de eso con eso, chistes y si yo hubiera dicho una cosa que fuera falsa, malversado información o dicho una cosa que no es, sería algo distinto, pero esto es hacer sátira y la sátira está defendida hasta en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, como lo que es, la posibilidad de hacer el ridículo y ridiculizar a alguien más pese a que se enojé”, comentó en enero de este año.

Detalló que todo lo que ha hablado de Gloria Trevi “no son más que las cosas que ya se saben y bueno, acaba de pasar, tiene dos demandas en Los Ángeles por cosas muy serias que se tienen que atender; si nos estamos enfocando en un tweet de un comediante creo que hay que asesorarnos mejor para atender lo que debe ser prioridad (…)”.

Chumel exige a Gloria que dejé de amedrentar

Este martes 21 de marzo, Chumel Torres publicó en su cuenta de Twitter un mensaje mediante el cual le exige a Gloria Trevi que le diga a sus abogados que dejen de amedrentar a su trabajadora del hogar.

“Le pido de la manera más atenta diga a sus abogados que dejen de ir a mi casa cuando saben que no estoy y amedrenten a mi trabajadora del hogar. Me parece de una bajeza usar el poder para asustar a quién no tiene nada que ver en esto”, se lee en su tweet.

