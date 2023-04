Lis Vega y el top de cuero que está en tendencia

La costumbre de Lis Vega por subir las temperaturas no cesa nunca. Su don para lograrlo la han convertido en toda una influencer. Los looks que más likes genera en las plataformas esta belleza nacida en Cuba, son sin dudas las de traje de baño, ya que tiene el plus de ser dueña de un cuerpo que no para de sacar suspiros a todos sus fanáticos.

Entre todas las plataformas, parece que a Lis Vega la que mejor le sienta es Instagram, donde posee más de 1.9 millones de seguidores. Es que la artista no solo busca que los hombres la observen sino también, la idea es marcar tendencia entre las mujeres y mostrarles que usar en la próxima temporada, lográndolo con creces ya que nadie se quiere perder sus recomendaciones.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram

A los 45 años, Liseska Vega Gálvez, como es su nombre completo, ha demostrado que se puede confiar en su palabra y en su manera de lucir atuendos que sean tendencia a corto o largo plazo. Ella impone su estilo y contagia a nuevas generaciones en materia de modas, convirtiéndose en una influencer.

Lis Vega enamoró con un top de cuero

Lis, que también es compositora, tiene más de 20 años de carrera, y aunque ha sido criticada por sus cambios físicos demuestra que no hace caso a sus "haters", pues sigue enamorado en las redes con los atuendos más coquetos.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram

Recientemente, Lis Vega se mostró con su cabello morocho suelto, un atractivo top negro súper ajustado y con cierre, que acompaño con un pantalón largo celeste y negro y botas cortas de cuero en color marrón para enamorar a los más de 3 mil usuarios que le han regalado un like en sus primeras horas.

