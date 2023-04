Lis Vega tiene el traje de baño blanco más top de la primavera

Lis Vega no deja de subir la temperatura en las redes y es que se ha convertido en toda una influencer. Los look que más likes genera en las redes sociales esta belleza nacida en Cuba, es sin dudas las de traje de baño pues cuenta con un cuerpo que no para de sacar suspiros a todos sus fanáticos y ella lo sabe.

Instagram es la red social que elige para influenciar a los 1.9 millones de seguidores que tiene. Es que la actriz no solo busca que los hombres la observen sino también, la idea es marcar tendencia entre las mujeres por lo que se va a usar en la próxima temporada y lo logra con creces ya que nadie se quiere perder sus trajes de baño.



Lis Vega. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

La actriz Lis Vega enamora con traje de baño blanco

Lis Vega decidió consentir a sus millones de seguidores y compartir imágenes subidas de tono en las que lució modelando un traje de baño estilo monokini, con detalles de pedrería en la zona media, y con el que destacó sus curvas y se confirmó como una de las más bellas en redes ya que en pocas horas ha recibido miles de likes.

En el video de Instagram, la cubana se puede ver en una especie de cocina posando de muchas formas para que todos puedan disfrutar ese cuerpazo. La cámara lenta que ha utilizado es perfecta para que la puedas parar donde más te guste y si eres mujer, puedas ver muy buen si ese traje de baño te va a quedar.

Lis Vega, de 44 años, que ha participado en telenovelas como "Contra viento y marea", "Tormenta en el paraíso", "Amorcito corazón" y "Santa Diabla", ha sabido ganarse un lugar en las redes sociales por su forma de vestir, sobre todo cuando se trata de sus looks de playa con los que se corona como la reina.

SIGUE LEYENDO

Lis Vega conquistó la red con el top más en tendencia de la primavera

Desde el piso, Lis Vega paraliza la red en reveladora ropa interior negra