VIDEO | Suga de BTS revela que nunca ha podido hacer esto en el grupo y preocupa al ARMY

Suga de BTS está cerca de debutar como solista, será el próximo 21 de abril cuando el rapero K-Pop lance su disco "D-Day", además de comenzar con su gira mundial. Anteriormente, ya lanzó su primer sencillo "People Pt.2" y como parte de sus promociones estuvo en un show coreano donde hizo una importante revelación.

El rapero es conocido dentro del grupo por su personalidad seria y tranquila, además, en algún momento de su carrera, Suga de BTS confesó haber sufrido de depresión. También tenía el hábito de morderse las uñas, pero las fans descubrieron que dejó de hacerlo y sus dedos han sanado.

Sin embargo, como parte de la fama, Suga de BTS ha revelado que no tiene novia porque su tiempo y pasión es la música, además, no tiene tiempo para una pareja debido a su apretada agenda. Por ello, sorprendió al ARMY tras revelar que no pudo hacer esto en el grupo durante varios años.

Te puede interesar: J-Hope de BTS ya tiene fecha para entrar al Servicio Militar y ARMY no se podrá despedir

Suga de BTS revela cómo le afectó la fama durante su carrera

Como parte de sus promociones, Jimin y Suga de BTS aparecieron en el mismo programa, donde fueron entrevistados sobre su carrera en el grupo y como solistas, así como su relación entre compañeros. El rapero, aseguró que tiene una vida bastante ocupada y confesó que durante años no ha podido hacer esto.

Y es que, cuando le preguntaron sobre su cuidado personal, Suga reveló que no suele desayunar o almorzar, aunque su padre le ha advertido que podría afectar su salud. Además, confesó que desde hace muchos años no es capaz de hacer esto:

No he dormido más de 3 horas seguidas durante 5 años

Sin embargo, no es la primera vez que deja ver sus hábitos de sueño, algo que ha preocupado a sus fans, pues también los idols suelen someterse a dietas antes de iniciar sus promociones musicales, costumbres muy arraigadas en el K-Pop.