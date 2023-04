J-Hope de BTS ya tiene fecha para entrar al Servicio Militar y ARMY no se podrá despedir

El ARMY no está preparado para decirle adiós a otro integrante de BTS, pues recientemente los medios surcoreanos revelaron la fecha en la que J-Hope entrará al Servicio Militar. Los fanáticos de la banda de k-pop están muy tristes con la noticia, pues además de que es la próxima semana, no se podrán despedir como les hubiera gustado, ya que la agencia del artista pidió que no se presenten en el sitio en donde será el evento.

Hace algunas semanas, la empresa BigHit Music había anunciado que Jung Hoseok, nombre real del integrante de Bangtan, había decidido comenzar con el proceso para su enlistamiento militar. Con esta noticia, se confirmó que el rapero sería el segundo miembro de la famosa agrupación en entrar al ejército, pues hay que recordar que a finales del año pasado Jin ingresó a un batallón para cumplir con las obligaciones que establece la ley de Corea del Sur.

¿Cuándo entre J-Hope al Servicio Militar?

Medios surcoreanos informaron este jueves que J-Hope comenzaría el Servicio Militar el próximo 18 de abril, fecha que hasta el momento no ha confirmado la agencia de BTS, pues un representante aseguró que es difícil de establecerla. Hay que recordar que la empresa desea que el enlistamiento del idol, de 29 años, se realice con total discreción, debido a que quiere evitar aglomeraciones en el lugar en donde se realizará el evento para darle la bienvenida a los nuevos reclutados.

Medios surcoreanos reportan que J-Hope ingresará al Servicio Militar el 18 de abril Foto: Captura de pantalla

Según algunas fuentes, el rapero de la banda de k-pop comenzará su entrenamiento básico en la División A del Centro de Entrenamiento de nuevos reclusos ubicado en Gangwon-do, en donde se espera que esté por alrededor de cinco semanas hasta que sea designado como soldado activo. Como ya ha sido difundido, Hoseok estará por alrededor de dos años en el ejército para cumplir con sus obligaciones como ciudadano, y después regresará a seguir con sus actividades como artista.

En tanto, hace algunos días, en un comunicado de prensa, la agencia pidió al ARMY no presentarse al lugar en donde se realizará el evento de ingreso para J-Hope, y otros jóvenes que también iniciarán su Servicio Militar. La empresa aclaró que este es una reunión privada en donde sólo estarán las autoridades y los familiares de los próximos soldados, sin embargo, indicó que sigan apoyando al artista ahora que tendrá que ponerle una pausa a su carrera.

"Tengan en cuenta que no habrá ningún evento oficial el día de su entrada. La ceremonia es un momento que solo debe observar el personal militar y sus familias. Para evitar cualquier problema que pueda ocurrir por el hacinamiento, se recomienda a los aficionados que se abstengan de visitar el sitio. En su lugar, le pedimos que mantenga sus conmovedoras palabras de apoyo y despedida en sus corazones", se lee en el desplegado de la empresa.

El cantante se cortó el cabello para ingresar al ejército IG @uarmyhope

