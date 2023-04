BTS: Las mejores fotos de J-Hope con cabello largo antes de irse al servicio militar

J-Hope de BTS es uno de los integrantes de mayor edad dentro del grupo surcoreano, por lo que será el segundo en la lista en enlistarse en el ejército, pues tras una larga espera, la boyband cumplirá con esta obligación gubernamental. Se espera que en las siguientes semanas se despida del ARMY.

Antes de irse, el rapero K-Pop realizó su debut en solitario, además lanzó su documental en Disney Plus y estrenó "On the street", su última canción de despedida para sus fans. Desde entonces, se enfocó en descansar durante el tiempo que le queda libre, pues también debe prepararse para su entrenamiento básico que tiene duración de un mes.

J-Hope de BTS servirá como soldado activo, así lo confirmó BigHit a través de un comunicado para informar sobre su enlistamiento de manera oficial.

J-Hope de BTS: Estas son sus últimas fotos con cabello largo antes del ejército

El servicio militar en Corea del Sur es una obligación para todos los hombres antes de los 28 años, pueden servir como soldados, en la marina, oficiales o como servidores públicos si son exentos por alguna condición de salud. Además, antes de comenzar, deben completar un entrenamiento básico de un mes en alguna base militar.

J-Hope se irá al ejército tal como su compañero Jin, se desconoce si servirán en la misma base, pero el idol tendrá que raparse la cabeza como todos los ciudadanos varones, además, se acostumbra que el grupo K-Pop se tome una foto con todos los integrantes para despedirlo mientras le tocan la cabeza.

Por ello, vale la pena recordar a J-Hope con cabello largo, ya que durante su servicio deben tener casquete corto, cuando los idols acostumbrar a cambiar de estilo con frecuencia. Algunas de sus mejores imágenes fueron durante el lanzamiento de su photobook, pues uso peluca en tono morado como si fuera un elfo, también se lo dejó crecer durante su época de Jack in the box.