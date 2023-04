VIDEO: Danyan Cat demuestra que es la gamer más chic en traje de baño con flores

Una de las gamers más famosas en México es Danyan Cat, una joven que ha conquistado el mundo de los videojuegos por sus habilidades, pero también por su belleza y carisma, la cual deja ver en sus redes sociales como Instagram, TikTok y Twitter, en donde comparte fotografías y videos con coquetos atuendos, con los que demuestra que es la streamer más chic, como lo dejó ver desde Bora Bora luciéndose en un traje de baño con flores.

Daniela Camacho García, nombre real de la creadora de contenido, también es una de las mexicanas que destaca en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, sumándose a otras celebridades como Yanet García, Celia Lora y Karely Ruiz, con esta última ha realizado colaboraciones con las ha dejado a sus fans encantados al presumir sus curvilíneas siluetas en reveladores atuendos.

Danyan Cat conquista TikTok en bañador floral

La guapa gamer está de viaje de bodas y desde las playas de Bora Bora compartió en TikTok un clip con el que ha logrado robar suspiros y miles de "likes". En las imágenes se puede ver a Danyan Cat luciendo un look primaveral con el que conquistó por su diseño fresco y juvenil, que fue perfecto para que dejara ver el paradisíaco lugar en el que se encuentra junto a su esposo, el youtuber Ricardo Ortiz, conocido como "Wero" o "Wereverwero".

"Jajaja no me dejan grabar tikitokisss #parati #fyp #shortyparty #trend #viral", fue el texto con el que la streamer, de 27 años, acompañó el video en la plataforma china, que ha generado más de 180 mil reproducciones y más de 30 mil "me gusta", en el que se lució al ritmo de la canción "Shorty Party" de Cártel de Santa, un tema que se volvió tendencia en TikTok, pues muchas de las ingluencer lo han usado para sus clips.

Danyan Cat se casó hace un mes con Ricardo Ortiz, con quien ahora disfruta de su luna de miel en Bora Bora, una pequeña al noroeste de Tahití, como lo ha dejado ver en sus distintas redes sociales, en las que es muy activa y comparte sus viajes y los atuendos con los que se roba las miradas, como los que también ha lucido en Instagram, trajes de baño de estampado con flores que son ideales para la temporada de primavera-verano.

La famosa gamer conquista a sus seguidores con sus ajustados y reveladores atuendos, coronándose como la más coqueta y chic de las redes, como lo demostró con su reciente publicación en la plataforma china. La jugadora profesional en videojuegos como Sims, Call of Duty y Overwatch, ganó popularidad por ser la ganadora del torneo de Fornite organizado por Rubius OMG y en 2019 representó a México en la Copa del Mundo, competencia organizada por Epic Games.

Danyen disfruta de Bora Bora junto a su esposo. Foto: IG @danyancatsq

