Olivia Collins: ellas son las hijas de la bella actriz e íntima amiga de Maribel Guardia

Durante los últimos días el nombre de Olivia Collins ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que su hija protagonizó un intenso zafarrancho en que hubo intercambios de golpes con la periodista Mónica Castañeda, el cual ocurrió en pleno funeral de Julián Figueroa, por lo que este episodio generó todo tipo de reacciones al interior del ambiente artístico y en redes sociales cientos de internautas se han cuestionado quiénes son las hijas de la actriz de 65 años que es una de las amigas más íntimas de Maribel Guardia.

Para empezar a abordar el tema es importante mencionar que todo este escándalo se originó porque Olivia Collins y su hija no pudieron entrar con auto al funeral de Julián Figueroa pues ya no había espacio para estacionarse, por lo que no les quedó otra opción más que entrar a pie, pero de inmediato una multitud de periodistas las abordó para buscar una declaración en torno a lo que estaba ocurriendo en la casa de Maribel Guardia.

Ante esta situación, Olivia Collins se negó a hablar, pero los reporteros fueron muy insistentes, lo cual, molestó a la hija de la actriz, quien lanzó empujones y arrebató micrófonos, pero la más afectada fue la conductora de “Ventaneando”, Mónica Castañeda, quien se llevó un golpe en el cuello y algunos jalones que originaron todo un zafarrancho, el cual terminó con la comunicadora soltando una patada y con la hija de la también playmate haciendo una seña obscena para la colaboradora de Pati Chapoy y como se mencionó antes se originó todo un escándalo.

¿Quiénes son las hijas de Olivia Collins?

En distintas ocasiones, Olivia Collins ha referido que uno de los máximos anhelos en su vida era el de ser madre, por lo que, prácticamente se casó por poder cumplir este deseo, pese a que su matrimonio hubiera sido todo un infierno, pues así es como ella misma lo ha calificado.

Su esposo fue Silvio García Patto, un reconocido empresario y publicista que la obligó a retirarse del ambiente del espectáculo tras su matrimonio, además, se sabe que la actriz sufría de violencia física y psicológica, por lo que tuvo que escapar de él para poder recuperar su libertad y poder rehacer su carrera en los medios luego de más de una década de matrimonio.

Con Silvio García Patto, quien falleció a principios de 2017, Olivia Collins procreó a sus dos hijas, la mayor de ellas Olivia del Carmen, quien fue la involucrada en el zafarrancho con Mónica Castañeda, mientras que su hija menor lleva el nombre de Silvana Hispania y en ambos casos se desconoce a qué se dedican pues contrario a su famosa madre, ellas decidieron desarrollarse lejos de los reflectores.

Cabe mencionar que, Silvana, la hija menor de Olivia Collins, es quien en diversas ocasiones ha acaparado la atención de distintos medios debido a que heredó la arrolladora belleza de su madre, sin embargo, la joven no ha mostrado tener intenciones de seguir los pasos de su madre dentro del ambiente artístico.

