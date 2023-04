Manuel Turizo cumple 23 años: conoce a su guapa novia que le robó el corazón al cantante

Manuel Turizo está de fiesta, debido a que se encuentra celebrando sus 23 años. El artista está en uno de sus mejores momentos, pues además de tener una carrera exitosa en la música urbana, también tiene una vida personal muy estable, ya que desde hace algunos años está saliendo con la influencer Joselina Sorza, a quien no muchos de sus seguidores conocen, por lo que algunos se preguntan quién es la guapa novia del cantante.

El intérprete de "La bachata" nació en Montería, Colombia, un día como hoy, 12 de abril, pero del año 2000. Desde muy pequeño se sintió atraído por la música, debido a que pertenece a una familia que se ha dedicado a la industria. A los 16 años compuso la canción que lo llevaría a la fama "Una lady como tú" y a partir de ese momento no ha dejado de estar en los principales puestos de popularidad con sus sencillos. A pesar de que es muy conocido como artista, poco se sabe de su vida privada, como por ejemplo que tiene una relación sentimental desde hace algunos años.

Ella es Joselina Sorza, la novia de Manuel Turizo

A pesar de que tiene una agenda muy ocupada desde que empezó en la música, le ha dado una oportunidad al amor con Joselina Sorza, una influencer y modelo de Instagram muy popular, ya que cuenta con 199 mil seguidores. De acuerdo a algunos reportes, los rumores sobre su romance comenzaron en 2019, cuando fueron vistos en un concierto de Nicky Jam muy juntitos bailando, tan sólo un año después, el joven intérprete decidió hacer pública su relación y a partir de ese instante ha comenzado a presumir algunas fotos en redes sociales.

“De amigos pasamos a más que amigos y, después, precisamente no fue como ‘¿quieres ser mi novia?’. No. Nosotros empezamos a tener una relación porque así se dio, porque nos entendimos, sin esperar gustarle. A ella le gustaba estar conmigo, y sin esperar ella gustarme, a mí me gustaba estar con ella y ya”, ha manifestado en diferentes entrevistas el cantante de "Déjala que vuelva", que a pesar de ser discreto sobre su pareja, puede hablar abiertamente al respecto.

En una conversación para la revista HOLA dijo que le gustaría formar una familia con su novia, con la que tiene poco más de 3 años de relación, sin embargo, afirmó que primero desea enfocarse en su carrera. "Ahora mismo no, pero me gustaría tener cinco hijos si tengo tiempo. Primero hay que intentarlo con uno porque lo difícil es criarlos", resaltó Manuel Turizo, que sus 23 años tiene algunos objetivos por cumplir en su vida profesional y privada.

En tanto, en 2021, se desató un fuerte rumor de que Joselina le había hecho un escándalo a Manuel cuando grabó el tema "Maldita Foto", junto a Tini Stoessel, pues no le gustaron las escenas de besos y acercamientos que tenían los artistas. "En la grabación de este clip hubo una marca personal porque decían que a Tini le encanta Turizo. Grabaron y los cuerpos estaban muy encendidos", comunicó el medio "Intrusos", no obstante, Sorza y Turizo han demostrado que se encuentran bien y que están muy enamorados.

