Julián Figueroa heredó de Joan Sebastian una mansión que perteneció Salma Hayek

Este domingo 9 de abril, murió a los 27 años de edad Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian; desde ese día se han dado a conocer algunos detalles de su carrera y su vida, como por ejemplo que su papá le heredó una mansión que le perteneció a la actriz Salma Hayek. Antes de fallecer, el joven cantante había manifestado que deseaba remodelar el lugar, sin embargo, fue un objetivo que dejó inconcluso debido a las complicadas condiciones en las que estaba la residencia y a su inesperada pérdida.

"El Poeta del Pueblo" acumuló millones de pesos y varias propiedades a lo largo de su carrera, por lo que al fallecer, el 13 de julio de 2015, éstas pasarían a ser para sus hijos, no obstante, el cantautor dejó intestado, así que sus vástagos aún están en litigio por la repartición de los bienes. Sin embargo, de acuerdo a lo que dijo en vida Julián Figueroa a él le pertenecía una casa en la que hace muchos años había vivido la actriz mexicana que ahora triunfa en Hollywood.

Julián Figueroa heredó una casa de Salma Hayek

Hace un año se dio a conocer que la propiedad que adquirió el cantante de "Secreto de amor" al sur de Veracruz, en la cual vivió Salma Hayek en su infancia, estaba completamente en ruinas. Revelarse esta información, el también hijo de Maribel Guardia salió a defenderse y al enfrentar la polémica, ya que negó que la casa estuviera en malas condiciones. "Es cierto, soy el dueño de la propiedad que en algún momento fuera de Salma (Hayek), más bien del papá de Salma, donde ella creció. El tema que empezaron a hacer (público) es que yo la tenía en la ruina; eso no es cierto", aclaró.

El intérprete "Yo sería" y "Pídeme" indicó que cuando su papá la adquirió ya estaba en malas condiciones, y aunque intentó restaurarla para hacer un negocio o bien, que fuera otra de sus mansiones, no pudo, así que cuando falleció ya estaba como habían reportado en algunos medios. "La realidad es que mi papá la compró ya en la ruina; la casa está abandonada y así la compró mi papá, abandonada, con la esperanza de, algún día, hacer algo más ahí, de convertirla en un restaurante o hacer una nueva casa sobre esa. Pero a mí me la heredó ya en el estado en que está ahorita".

Asimismo, en aquel momento explicó que trataba de darle mantenimiento, sin embargo, no tenía el dinero suficiente para hacer los cambios y convertirlo en un negocio, pues prefería invertir esos recursos en su único José Julián, al cual tuvo con Imelda Garza. "La he limpiado, he hecho un montón de cosas ahí, pero ahorita no tengo el capital para hacer un hotel o un restaurante ahí. No soy responsable (de la situación). Mi papá me la regaló con mucho cariño pero no voy a descuidar la educación de mi hijo o la vida de mi hijo para restaurar una casa que no dejé en ese estado".

Hasta el momento no se ha dado a conocer si Julián Figueroa dejó algún testamento, pero se espera que todos sus bienes pasen a su hijo José Julián, que apenas tiene 6 años de edad. Asimismo, también se tendría que resolver el litigio que se tiene sobre las propiedades de Joan Sebastian, que no le permitieron al joven, que perdió la vida los 27 años, a acceder a la herencia que le dejó su papá.

IG @salmahayek

