Ésta es la razón por la que Julián Figueroa no tuvo la herencia de su padre, Joan Sebastian

Tras darse a conocer el sensible fallecimiento de Julián Figueroa, la noche de este domingo 9 de abril, se han abordado varios temas de los que destaca el por qué no pudo disponer de la parte de la herencia que su padre, Joan Sebastian, le dejó después de fallecer en el en el año 2015. Por desgracia las cosas no fueron fáciles, pues el cantante y actor se vio envuelto en un proceso legal, junto a sus hermanos para recibirla.

Para nadie es un secreto que el "Poeta del pueblo" amasó una gran fortuna, estimada en millones de dólares, que incluyen más de 50 propiedades (ubicadas en los estados de Guerrero, Jalisco, Morelos y Veracruz), contratos y regalías. Por desgracia para los familiares el cantante, fallecido a causa del cáncer de huesos, murió intestado.

Es por esta razón que Julián y su hermanastro José Manuel Figueroa estuvieron distanciados. Por su parte, su hermana Juliana mantiene el litigio para reclamar la repartición, que señaló como irregular debido a supuestas propiedades ocultas que no fueron incluidas en la sucesión testamentaria.

"Son muchas cosas ¿no? No sé, llevamos tanto tiempo y tanto en esto que no creo que se resuelva pronto", declaró Julián Figueroa a pregunta expresa de la prensa rosa. Sin embargo, él manifestó todo el tiempo el profundo amor por su padre y lo mucho que lo extrañaba. Incluso, en ese tono fue el último mensaje que escribió en su cuenta de Instagram.

¿De qué murió Julián Figueroa?

En primer lugar el periodista Carlos Jiménez dio a conocer la muerte de Julián Figueroa a través de su cuenta de Twitter. En ese momento mencionó que fue encontrado en su casa de Jardines del Pedregal, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, y sin huellas de violencia. Horas más tarde la misma Maribel Guardia confirmaría la noticia a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

En la misiva, la costarricense le hizo saber a su público que las causas del fallecimiento de su hijo fueron un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Explicó que lo encontraron inconsciente en su recámara y mientras llegaba la ambulancia, tras llamar al 911, lo encontraron sin vida.

