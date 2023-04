Se impone experiencia y talento de mujeres actrices en séptimo arte

En el mundo del entretenimiento las mujeres no son “medidas con la misma vara”, mientras más edad tengan, van siendo olvidadas poco a poco o están lejos de protagonizar una historia, mientras que los hombres siguen siendo sex symbols encabezando franquicias sin importar su edad. Pero el triunfo de Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis en los Oscar de este año ha demostrado que la edad no está peleada con el talento, abriendo la puerta para el cambio.

Ya lo dijo la misma Yeoh, de 60 años, durante su discurso ganador como mejor actriz por su trabajo en “Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo”: “Señoras, no dejen que nadie les diga que alguna vez han pasado su mejor momento”. Michelle inició su carrera en los años 80 en las cintas de Hong Kong. En Hollywood cobró fama por interpretar a una chica Bond en “Tomorrow Never Dies” (1998). En los últimos años, ha participado en largometrajes como “Crazy Rich Asians” (2018) y “Star Trek: Discovery” (2020), pero en ninguna de estas había tenido un papel destacado, incluso hace unos años lamentó que las mujeres fueran relevadas al ser mayores.

Tan sólo en 2022, de las 44 películas que presentaban a mujeres como protagonistas o coprotagonistas, sólo 10 estaban protagonizadas por mujeres mayores de 45 años. De estas 10 protagonistas, cinco eran mujeres de color, según un estudio de Annenberg Inclusion Initiative, que salió este año. En tanto que los hombres de la misma edad en papeles principales hicieron 35 películas.

Cabe destacar que en la pasada entrega de los premios Oscar, fue la primera vez que hubo tres mujeres mayores de 60 nominadas: Yeoh, Lee Curtis y Angela Bassett, por “Black Panther: Wakanda Forever”. Cuando un análisis de Sky News arrojó que la ganadora promedio de un Oscar en las categorías de actuación es de 39 años. En los actores, la media es de 47 años. Lo que se traduce a que con el paso del tiempo, las mujeres no reciben las mismas oportunidades.

Lee Curtis, de 64 años, ha pasado más de la mitad de su vida en el medio, protagonizando comedias y cintas de terror, ha ganado varios premios, pero fue hasta este año que se quedó con la estatuilla dorada de la Academia por su papel de reparto en la misma cinta con la que ganó Yeon. La primera nominación de Bassett fue hace 30 años por su papel de “Tina Turner” en “What's Love Got To Do With It”, aunque este año no ganó, la nominación es un logro.

Mientras que Viola Davis con 57 años ha recibido varias nominaciones, y este año ganó ganó un Grammy por mejor audiolibro o grabación de narración por su álbum de memorias “Finding Me”. Por lo que pasó a ser parte de la famosa lista de los EGOT, término utilizado para las selectas personas que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony en su carrera.

En televisión está pasando el mismo fenómeno con actrices como Jennifer Coolidge, de 61, y Sheryl Lee Ralph, de 66, quienes interpretan personajes totalmente distintos a los típicos de la madre, bruja o abuela. La primera, es una heredera que intenta encontrar el amor (nuevamente) en la costa de Italia en “The White Lotus”, la segunda una inmigrante chino-estadounidense que navega por una auditoría fiscal en “Abbott Elementary”.

Dichas historias que cotidianamente son hechas para hombres, y ahora poco a poco se van diversificando al género femenino, algo que ojalá se vuelva tendencia.

DATOS

El año con el mayor número de mujeres mayores de 45 años como protagonistas o coprotagonistas fue 2018, con 11

Lee Ralph ganó el Emmy a mejor actriz de comedia el año pasado por “Abbott Elementary”

Coolidge se llevó el Emmy y el Globo de Oro por su trabajo en “The White Lotus”

Otra estrella que regresó a las pantallas este año, es Jennifer Lopez, de 53 años

A los 62, la actriz Frances McDormand protagonizó “Nomadland” (2020)

NÚMEROS

1977 debutó Curtis en la serie dramática “Quincy, M.E.”

1984 entró a la industria Yeoh en “The Owl and Dumbo”

LSN

