Kim Kardashian regresa a la actuación como protagonista de “American Horror Story”

Kim Kardashian es una de las celebridades más polémicas de Hollywood debido a sus explosivas declaraciones y estilo de vida extravagante lleno de lujos, esta vez dividió opiniones en redes sociales tras dar a conocer que será la protagonista de la nueva temporada de “American Horror Story”.

La socialité comenzó su carera como estilista de la millonaria heredera Paris Hilton y pronto ganó popularidad en la industria, lo que incrementó con el cambio físico que tuvo debido a las cirugías estéticas a las que continúa sometiéndose y que también le han ganado comentarios negativos, sin mencionar las dificultades que ha enfrentado por algunos de sus atuendos.

Esta vez Kim Kardashian dio a conocer que será la protagonista en la temporada 12 de la famosa serie creada por Ryan Murphy, además compartirá créditos con Emma Roberts que regresa al proyecto en el que ha participado en otras cinco ocasiones. “Este verano… Kim y yo seremos delicadas”, es el mensaje con el que reveló la fecha de estreno que se realizará en la plataforma Star Plus.

Kim Kardashian en la actuación

Aunque la también empresaria y su familia son famosas por los programas de telerrealidad que protagonizan, "Keeping Up with the Kardashians" y "The Kardashians”, Kim ha participado en importantes proyectos con pequeñas apariciones como en “CSI: NY”, “Drop Dead Diva” y “Beyond the Break”.

Kim Kardashian también ha participado en series como "CSI: NY". Foto: IG @kimkardashian

Hasta ahora no se han revelado más detalles sobre el papel de Kim Kardashian en “American Horror Story”, pero se sabe que está basada en la novela “Delicate Condition” de Danielle Valentine que también saldrá durante el verano de 2023.

En el video se pueden escuchar risas de niños, que está relacionado con la novela en la que una mujer desea convertirse en madre y durante un viaje familiar se convence de que una criatura extraña trata de evitar que eso suceda. Aunque la noticia no fue bien recibida por el público, que cuestionó la elección de la modelo como protagonista de la serie en su nueva temporada.

