Venga la Alegría Fin de Semana: Esmeralda y Alex Sirvent sorprenden con sensual baile en vivo

Duranta le emisión sabatina del programa Venga la Alegría, hicieron un merecido homenaje al rock n roll, y a la estética de los años cincuenta y sesenta; apareciendo también una parodia del famoso baile de John Travolta con Olivia Newton-John en la película "Grease" de 1978.

La canción elegida fue "You're the one that i want", con la que cierra la película, y donde vemos una Sandy completamente rebelde, vestida de cuero negro, tacones rojos, fumando cigarrillos y provocando con un sensual baile a su enamorado, Dany, al tiempo que Dany se siente realmente atraído.

Crédito: Venga la Alegría

En el programa matutino de TV Azteca, quienes interpretaron estos papeles fueron Esmeralda Ugalde y Alex Sirvent, quienes han destacado siempre por su manejo del escenario, su habilidad para bailar y desde luego, sus carreras como cantantes profesionales en diversas etapas de su carrera.

Ella vestía un pegado mallón de piel negro, unas plataformas doradas y un top rosa que resaltaba su cintura; Alex llevaba una playera blanca y un pantalón de mezclilla con tenis. El baile fue realmente bueno, y aunque no hicieron la coreografía tal cual, la reinterpretaron con un toque muy sensual.

Bailaron muy cerca, como coqueteando todo el tiempo entre ellos, tal y como sucede en la película que para México fue traducida como "Vaselina", dirigida por Randal Kleiser con música de John Farrar, Barry Gibb y Louis St. Louis. Ese fuego que mostraron en el escenario, desde luego, solamente se queda en la pantalla chica.

Crédito: Venga la Alegría

"me encantó el bailecito"; "me la estoy pasando bien un rato"; "Tan hermosos", "Guapo Alex", "Cómo puede bailar con esos tacones", o "Mi canción favorita", fueron algunos de los comentarios que recibieron en als redes sociales, donde publicaron el baile que hicieron frente a las cámaras.

Después hicieron un concurso sobre adivinar la canción y el artista de diferentes canciones del rock n roll mexicano, entre ellos, Los Hooligans, Manolo Muñoz, Johnny Laboriel, Los Locos del Ritmo, Los Teen Tops, entre otros. Finalmente ganó el equipo de los Pachucos, Cholos y Chundos.

Inmediatamente después salieron a escena Los Hooligans para interpretar las canciones de "Despeinada", "Acapulco Rock" y "Despeinada", clásicos del movimiento en la década de los sesenta, donde también destacaron otros grandes artistas de la talla de César Costa, Angélica María o Enrique Guzmán.

