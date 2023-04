Así fue la vez que una querida actriz de “El Señor de los Cielos” estuvo a punto de morir

Sin duda alguna, una de las actrices más queridas en nuestro país y Latinoamérica es la bella Fernanda Castillo, quien gracias a su talento detrás de las cámaras ha logrado cautivar a chicos y grandes pues gracias a su versatilidad ha dado vida a grandes personajes en telenovelas, series y películas.

Sin embargo, uno de sus papeles más icónicos a lo largo de su carrera es el de “Mónica Robles”, el cual fue uno de los principales en la exitosa serie “El Señor de los Cielos”, en donde participó durante 5 temporadas, luego de esto, Fernanda quiso darle un giro a su carrera y a su vida y es que luego del papel que la llevó a la cima del éxito la actriz se convirtió en madre pero también estuvo a punto de morir y no, no se trataba de una peligrosa escena en la serie antes mencionada, era la vida real.

Fernanda parecía estar viviendo el mejor momento de su vida personal cuando sin esperarlo estaba frente a la muerte tan solo unas semanas después de haber dado a luz a su primogénito Liam.

Era el año 2020 cuando en medio de mucha expectativa de lo que podría pasar con la humanidad pues con la presencia del COVID-19 en el mundo entero, todos corríamos peligro de muerte, sin embargo, Fernanda Castillo supo cuidarse y cuidar a su hijo de esta nueva enfermedad que mantuvo a la humanidad entera encerrada durante dos años.

La actriz que participó en la telenovela “Teresa”, dio la bienvenida a su hijo Liam en diciembre del 2020, todo era felicidad en la vida de la actriz y la de su novio el también actor Erik Hayser.

Pasaron tres semanas tras haber dado a luz a Liam, cuando la salud de la actriz comenzó a mermar y tuvo que ser ingresada de emergencia al hospital en la CDMX, fue ahí cuando Fernanda tuvo que luchar por su vida y no dejar solo a su pequeño hijo.

En ese momento era poca la información que se tenía sobre la salud de la actriz, sin embargo, tiempo después en una entrevista Fernanda Castillo abrió su corazón y relató qué fue lo que en verdad pasó.

Y es que, de acuerdo con la propia Fernanda, sufrió una hemorragia obstétrica, misma que la puso al borde de la muerte, pues en el lapso que estuvo en el nosocomio la actriz sufrió de dos infartos los cuales afectaron otros órganos debilitando su cuerpo.

En entrevista con Yordi Rosado, Fernanda Castillo relató que su único motor para salir de pie de aquel hospital fue su hijo Liam, quien tenía tan solo unas semanas de nacido.

"No sentía dolor, sólo veía hacia arriba y decía ‘no me puedo morir porque tengo un hijo de tres semanas’ (…) Enfrentarme a esta circunstancia donde pude no estar me hizo enfrentar las cosas desde otro lugar, me hizo valorar las cosas desde otro lugar y me hace estar más presente hoy, me hace estar más viva hoy y más consciente de que tal vez mañana se me acaba", dijo.