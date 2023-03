Mariana Botas 3 looks de abrigo con minifalda que no veremos más en primavera

Mariana Botas se encuentra de vacaciones en Europa y desde el Viejo Continente ha compartido con sus más de 900 mil seguidores fotografías en donde se le ve luciendo el que se ha convertido en uno de sus looks favoritos y también una de las tendencias que dirán adiós durante la siguiente temporada: los abrigos con minifalda.

Considerada ya como una referencia en estilo, la actriz de "Una Familia de Diez" sigue compartiendo sus mejores sugerencias en cuanto a moda con sus fanáticas y admiradores que siguen a detalle los diferentes looks con los que impone tendencia en redes sociales. Algo que los usuarios le reconocen con comentarios de reconocimiento a su buen gusto y alusivos al talento que tiene no solo como actriz sino también para combinar prendas.

La actriz se ha consolidado como una reina del estilo. FOTO: Especial

3 looks de abrigo con minifalda que Mariana Botas pone en tendencia

Una vez que Mariana Botas cerró temporada de "Envinadas", la actriz e influencer decidió darse un merecido descanso y decidió viajar a diversas ciudades de Europa para disfrutar de los hermosos paisajes durante este invierno. Fue desde Roma, Italia, en donde Mariana compartió diversas postales en las que presumió uno de sus look favoritos: la tendencia de llevar minifalda con abrigo.

Mariana impuso tendencia este invierno. FOTO: Instagram

De esta manera Botas, de 33 años, no solo impuso tendencia en estilo, sino que se consolidó como toda una fashionista al brillar con un look casual, colorido e ideal para el invierno, con el cual no pasó desapercibida para nadie. Al poco de haber publicado la serie de imágenes, la intérprete de "Martina López" de la serie "Una Familia de Diez" se colocó en tendencia en redes.

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO | "No se achiquen para caber": el poderoso mensaje de amor propio que mandó Mariana Botas a las mujeres

La influencer arrasó en redes con sus postales. FOTO: Instagram

Las postales se viralizaron y las reacciones de los seguidores de la actriz han sido numerosos y han hecho énfasis en el buen gusto de Mariana: "Amo tu ofni"; "La reina del estilo"; "Simplemente perfecta"; "Te queda increíble ese color de cabellera"; "Qué preciosa" y "Muy guapa", han sido solo algunos de los comentarios que compartieron los internautas.

"Todo en exceso es malo… menos viajar", fue el texto con el que la actriz decidió acompañar una de las publicaciones, en donde aparece sonriente, feliz y plena de poderse dar un merecido descanso después de meses de trabajo ininterrumpido. De est amanera Mariana Botas dice adiós a una de las tendencias que ya no veremos en la primavera próxima.

Mariana modeló uno de sus looks preferidos. FOTO: Instagram

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Mariana Botas confiesa que las críticas le han afectado: "Es bien duro que la gente se sienta con derecho a juzgarte"

Desde la playa, Daniela Luján conquista Instagram en coqueto traje de baño azul

Michelle Rodríguez se caracteriza como villana de Disney y causa furor en redes sociales: "No bromeaban al decir que bruja soy"