Desde la playa, Daniela Luján conquista Instagram en coqueto traje de baño azul

Daniela Luján robó miradas con su última publicación en Instagram, plataforma donde la siguen millones de fanáticos, pues la actriz se lució desde la playa con un coqueto traje de baño azul con el que impuso moda y dejó claro que ya se posiciona como una de las reinas del look, pues con cada uno de sus bañadores deslumbra y conquista, recibiendo miles de "likes" y cientos de comentarios.

La famosa actriz, recordada por su participación en telenovelas infantiles, ha conquistado en los últimos años con su faceta de comediante en programas como "Una familia de diez" y "¿Tú Crees?", serie en la que da vida a su famoso personaje Gaby del Valle, y en la que se le ve junto a Ricardo Margaleff, quien da vida a su pareja, Plutarco López, con quien ha hecho una gran mancuerna.

Daniela Luján se luce en coqueto bañador azul

Daniela sorprendió a sus millones de admiradores en la plataforma de Meta, presumiendo un coqueto atuendo con el que se robó todas las miradas, look moderno y juvenil con el que posó sentada en una enorme roca grabada con el nombre del paradisíaco lugar en el que se encuentra, pues la actriz está pasando unos días de descanso desde Xcaret, un popular parque de atracciones localizado en Quintana Roo.

La bella actriz se robó las miradas con su coqueto bañador. Foto: IG @lalujans

"Una vez... @xcaretpark", fue la frase con la que Daniela acompañó una instantánea en la que se le puede ver posando con el mar de fondo, y luciendo un atuendo que combina con la naturaleza, pieza que destaca por su diseño moderno y chic, con el que al momento ha recibido más de 51 mil "me gusta" y cientos de comentarios con frases como: "Dany proyecta una vibra tan chida que se refleja en su físico.. Está bella", "Mi mamá me dió la vida pero tú las ganas de vivirla", y "Te vez súper hermosa chica"; entre muchos otros.

La actriz deslumbró con su belleza y estilo para vestir, pues mostró la mejor forma de lucir increíble desde la playa, combinando su look de traje de baño azul con lentes oscuros, para darle al atuendo un toque más chic. La pieza también llama la atención por su diseño de estampado en color rosa bajo con la frase "here comes the sun" (aquí viene el sol), coronando a Luján como reina de estilo.

Daniela, de 34 años, que también es parte del podcast "Envinadas", junto a las artistas Mariana Botas y Jessica Segura, con quienes deja ver que tiene una excelente relación, es muy abierta en sus redes sociales y constantemente comparte detalles de su vida profesional y privada, tal como lo hizo en esta ocasión que ha dejado ver a sus fans algunas instantáneas de sus vacaciones, como otra que publicó en sus historias, en la que se lució desde un jacuzzi con un coqueto bañador.

La actriz impone con su estilo moderno y divertido. Foto: IG @lalujans

