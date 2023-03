5 idols de k-pop que promueven el empoderamiento femenino

A lo largo de los años, la música ha servido como un medio en el que los artistas reflejan sus pensamientos y sentimientos, pero también para que otras personas se identifiquen y la tomen como un himno, este es el caso de las canciones que promueven el empoderamiento femenino. Ante el auge del k-pop, muchas idols han hecho temas que tratan de dar fuerza a las situaciones que viven las mujeres.

Aunque muchas artistas no se han pronunciado como feministas, debido a que en Corea del Sur son duramente criticadas, han dejado ver su apoyo a las mujeres por medio de sus canciones o bien de sus acciones. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, te presentamos a 5 que han promovido el empoderamiento femenino.

Hwasa de Mamamoo

Si bien, las demás chicas que integran Mamamoo: Solar, Wheein y Moonbyul, han destacado en la industria debido a que rompen con las normas de la sociedad surcoreana, la que se ha resaltado aún más es Hwasa, debido a que tiene una personalidad imponente y una hermosura que no cumple con los estereotipos de belleza de su país. Asimismo, en canciones como "María" ha hablado de ser ella misma y no hacerle caso a las críticas que pesan sobre sus hombros desde que debutó en la industria.

HyunA

La ex miembro de 4minute es una de las más polémicas de la industria, ya que se ha impuesto a los cánones de cómo deben de actuar las mujeres. Desde quitarse la camiseta tal y como lo haría un hombre durante un concierto, hasta ser despedida de su empresa por andar con uno de sus compañeros, quien era dos años menor, son algunas de las acciones con las que ha dado de qué hablar, sin embargo, la joven solista sigue acumulando éxitos con su carrera e interpretando canciones como “GOOD GIRL”.

(G)I-DLE

El grupo femenino de k-pop, que tuvo que enfrentar la salida de Soojin hace algunos años, es una de las bandas que habla del empoderamiento de las mujeres por medio de su música. "Nxde" es uno de sus temas que hacen referencia al prejuicio existente contra las celebridades femeninas, haciendo una crítica de forma sarcástica a los estándares de la sociedad; mientras que en “TOMBOY", dejan claro que no están dispuestas a ser "la muñeca Barbie".

Sunmi

La ex integrante de Wonder Girls es una de las idols que ha sido señalada como feminista, pues aunque ella no se ha dicho miembro del movimiento, su música hace referencia a la lucha de las mujeres, afirman algunos internautas. Canciones como “Siren” y "Gashina", hicieron que Spotify la buscara para que formara parte de EQUAL X una lista en la que reunió a artistas femeninas de todo el mundo con canciones inéditas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2022.

Sulli de F (X)

Para muchos fanáticos del k-pop, Sulli fue una de las exponentes del feminismo en Corea del Sur, debido a que se mostraba abiertamente su apoyo a las mujeres, usando camisas con frases como “Chicas apoyando chicas” o bien, expresándose a favor de que la Corte Constitucional de su país catalogara como inconstitucional las leyes antiaborto. Lamentablemente, sus acciones le trajeron varias críticas y le ocasionaron efectos emocionales fuertes, lo que la llevó al suicidio el 14 de octubre del 2019.

