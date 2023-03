Jenna Ortega desaparece de Twitter tras críticas por afirmar que hizo cambios al guion de "Merlina"

El papel de Jenna Ortega como Merlina en la serie de Tim Burton para Netflix tuvo un gran impacto en su carrera, pero las últimas declaraciones que realizó sobre su personaje y participación le ganaron fuertes críticas en las que los fans la tacharon de “diva”, motivo por el que la actriz habría decidido borrar su cuenta de Twitter.

La actriz, de 20 años, ganó gran popularidad por su personaje de Merlina Addams y el baile que realiza en la serie al ritmo de “Goo Goo Muck” de The Cramps, mismo que dijo haber creado desde cero tan sólo unos días antes de grabar la icónica escena en la que, además, presentaba sus primeros síntomas de Covid-19, tal y como detallo en varias entrevistas.

Jenna Ortega borra su cuenta de Twitter ante críticas. Foto: IG @wednesdaynetflix

Aunque hasta ahora sus declaraciones sobre la manera en la que influyó para la creación de la serie le habían ganado reconocimiento a su profesionalismo, las más recientes en el podcast “Armchair Expert”, retomado por Variety, la llevaron a ser blanco de controversia, pues en éste asegura que realizó cambios en el guion con la intención de mejorar su personaje aún cuando ya todo estaba escrito.

La actriz de “Scream” fue duramente criticada, pues aseguraron que “menospreciaba” el trabajo que ya había realizado todo un equipo de escritores. Ante esto, optó por borrar su cuenta de Twitter sin previo aviso o dar mayor explicación al respecto, aunque se mantiene en Instagram con algunas fotografías.

“Mi personaje no tenía sentido”

Durante la entrevista para el ya mencionado programa en radio, Ortega aseguró que se dispuso a cambiar algunos diálogos y escenas en el guion sin antes contemplar a sus creadores, algo que molestó en algún momento a Netflix, aunque, recalcó, la intención era mejorar su personaje.

“Cuando me sumé al proyecto y comencé a trabajar en él por primera vez, no tenía todos los guiones. Pensé que iba a ser mucho más oscuro. No era (…) No creo que haya tenido que imponerme más en un set de la forma que tuve que hacerlo en “Merlina". Todo lo que hacía mi personaje, en un primer momento, no tenía sentido. Todo lo que interpretaba no encajaba”, dijo.

Añadió: “Hubo momentos en el set en los que incluso me volví casi poco profesional en un sentido en el que simplemente comencé a cambiar las líneas de diálogo. El supervisor de diálogos pensaba que preparaba algo, y luego tuve que sentarme con los guionistas y me decían: 'Un momento, ¿qué ha pasado con esa escena?’”.

Jenna Ortega asegura que hizo cambios en el guion de "Merlina". Foto: AP

SIGUE LEYENDO:

Jenna Ortega: el escotado vestido con el que ha conquistado la red

Catherine Zeta- Jones revela cómo es el verdadero trato de Jenna Ortega con Tim Burton en ‘Merlina’

"¡Me arranqué el pelo!": Jenna Ortega reveló el costo que pagó por interpretar a Merlina