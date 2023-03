El Príncipe Harry es diagnosticado con 4 enfermedades mentales y así reaccionó

El Príncipe Harry sigue dando de qué hablar debido a sus recientes apariciones públicas, pues ha hecho fuertes confesiones sobre su vida y su familia. Ahora, el miembro de la Corona Británica se ha vuelto el centro de atención debido a que un doctor lo diagnosticó con 4 enfermedades mentales. Esto sucedió durante una entrevista en vivo por lo que muchos pudieron ver la reacción del l Duque de Sussex cuando el especialista pudo detectar estos problemas a lo largo de su conversación.

El miembro de la familia Real ha estado muy comprometido con promover el cuidado de la salud mental, por lo que ha hablado de los problemas que tuvo a lo largo de su vida como miembro de la Corona y tras la muerte de su madre, la princesa Diana, quien falleció en un grave accidente de auto el 31 de agosto de 1997, cuando él solo era un niño. Debido a su pacto, Harry tuvo una conversación con el doctor Gabor Maté, con el que charló sobre la pérdida, estrés y las experiencias, entre otros temas.

Así reaccionó el Príncipe Harry al ser diagnosticado con 4 enfermedades mentales

Durante la plática, que fue transmitida en redes sociales, el esposo de Meghan Markle fue diagnosticado por el especialista con cuatro enfermedades mentales. Al platicar con él por poco más de una hora, el médico le dijo al príncipe que podría estar padeciendo ansiedad, depresión, estrés postraumático y déficit de atención e hiperactividad, algo que confirmó Harry, sorprendiendo a todos con su reacción.

El médico dijo que la pérdida de Lady Di afectó al príncipe Harry Foto: Especial

Según el experto, algunos de sus padecimientos vienen de su infancia, desde la pérdida de su mamá, Lady Di, cuando él tenía 12 años de edad, hasta sus experiencias dentro del palacio por formar parte de la familia de la Reina Isabel II y ser hijo de el actual Rey Carlos III, quien hace unos días ordenó el desalojo de su hijo de su única residencia en Inglaterra, dejándolo sin casa para cuando visite a sus consanguíneos en el país.

El Príncipe Harry reveló que su terapeuta también diagnosticó estrés postraumático, sin embargo, esta no fue la única confesión, también recordó que utilizó marihuana para poder lidiar con sus traumas, pues al usarla de forma recreativa notó que lo beneficiaba para poder estar más relajado, por lo que confesó que fue parte fundamental de su vida.

“La marihuana es diferente, esa realmente me ayudó mucho. Me dio una sensación de relajación, liberación, comodidad, una ligereza que logré mantener durante un período. (...) Comencé a hacerlo de manera recreativa y luego comencé a darme cuenta de lo bueno que era para mí. Diría que es una de las partes fundamentales de mi vida, que me cambió y me ayudó a lidiar con los traumas y los dolores del pasado”, destacó.

Harry indicó que consumió marihuana para superar sus traumas Foto: Archivo

El escritor de Spare, su polémico libro autobiográfico en donde habló como nunca antes de su familia, destacó que no quiere transmitir sus traumas a sus hijos, Archie y Lilibet Diana. "Como padre siento una gran responsabilidad de no transmitir ningún trauma o cualquier experiencia negativa que tuve de niño o de adulto", aseguró, para después agregar: "Mi esposa [Meghan] y yo hacemos lo mejor que podemos: aprender de nuestro propio pasado y superponer esos errores".

