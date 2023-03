Desde la cama, Karely Ruiz presume sus curvas con reveladora pijama: “Estaba súper gorda”

Karely Ruiz acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que difundió una serie de fotografías con las que dejó boquiabiertos a todos sus fans pues resulta que la modelo de OnlyFans informó que durante las últimas semanas se sometió a una rigurosa dieta para recuperar su figura pues según ella tenía algunos kilitos de más, por lo que las imágenes causaron un gran revuelo entre sus admiradores, quienes sin dudarlo la llenaron de halagos.

Estas candentes fotografías tomadas desde la cama, fueron difundidas por las propia Karely Ruiz a través de las historias de su perfil oficial de Instagram, plataforma en la que ya acumula más de 8 millones de seguidores tan solo en su cuenta principal pues en otras alternativas también suma varios miles de seguidores.

Karely Ruiz presumió sus curvas desde la cama. Foto: IG: karelyruiz

Tal y como se dijo antes, Karely Ruiz señaló que desde hace un par de semanas atrás se sometió a una rigurosa dieta pues había estado recibiendo críticas por su peso, lo cual, reconoció, sí la llegó a afectar mentalmente pues generó un trauma, sin embargo, presumió que todos sus esfuerzos han tenido resultados y compartió distintas fotos donde mostró su abdomen completamente plano, no obstante, las postales en cuestión resultaron sumamente candentes para sus admiradores debido se dejó ver con una reveladora pijama que la hizo derrochar sensualidad.

Karely Ruiz presumió los resultados de su dieta. Foto: IG: karelyruiz

“Desde el carnaval de Guaymas vi que mucha gente me empezó a tirar mier… que porque estaba súper gorda y me propuse bajar de peso y llevo varios días comiendo bien, entraré al gym en unos días, se me hizo un trauma muy cabr…” señaló Karely Ruiz.

Karely Ruiz provocó más de un suspiro con sus arriesgadas postales. Foto: IG: karelyruiz

En otra historia publicada por la estrella de OnlyFans se pudo ver que Karely Ruiz posó de pie para que se pudieran apreciar de mejor manera los resultados de la dieta y fue en ese momento donde también se pudo tener una mejor vista de su sexy pijama, la cual, estaba conformada por un entallado y escotado top gris, así como un mini short en distintos tonos de gris con blanco y negro. Cabe mencionar que, Karely Ruiz también dejó ver que con estos cambios en su físico pudo mejorar su autoestima pues escribió “Me amo” en una de las últimas fotografías donde presumió su nueva figura.

Karely Ruiz se mostró muy conforme con la silueta que posee actualmente. Foto: IG: karelyruiz

Pese a que fue a través de historias de Instagram donde Karely Ruiz difundió las fotografías en cuestión, no pasó mucho tiempo para que estas reveladoras imágenes se replicaran en otras plataformas y en páginas administradas por sus fans, donde los halagos no se hicieron esperar para la estrella de OnlyFans.

“Cada día más bella”, “Como sea eres perfecta”, “La sensualidad hecha mujer”, “Todo un bombón”, “Simplemente hermosa”, “Estás preciosa” y “Eres todo un sueño” fueron algunos de los halagos que se llevó Karely Ruiz, quien también informó que dejó su natal Monterrey, Nuevo León para mudarse a la Ciudad de México pues según adelantó, tiene diversos proyectos por hacer con los que pretende darle un nuevo impulso a su carrera y para conseguirlo fue necesario cambiar su residencia a la capital mexicana.

