Karely Ruiz presenta a su guapa "prima" en Instagram y pide que la sigan

En el mundo de las redes sociales existe un grupo de personas que, gracias a sus habilidades las han sabido aprovechar para convertirse en unos afamados influencers. Dentro de éste grupo están aquellas personas que hacen gala de sus espectaculares figuras para acarrearlos, en muchas ocasiones a otras plataformas como OnlyFans. Para hacer el trabajo más sencillo, los más populares siempre ayudarán a otros con la finalidad de seguir sumando seguidores y mantener su reinado. Este es el caso de Karely Ruiz, quien recientemente le presentó a sus fans a la que dice ser su "prima".

Desde su cuenta de Instagram publicó una fotografía donde aparece una mujer frente al espejo, con un body pequeño nude y sujetándose el cabello con las manos. Sin dar otra explicación, la originaria de Monterrey, Nuevo León, le ordenó a sus followers que la siguieran. "Sigue a mi prima @imfaithxo para una sorpresa", escribió la joven de 22 años de edad.

Faith Lianne, "prima" de Karely Ruiz (Foto: IG @imfaithxo)

Se trata de Faith Lianne, una jovencita que decidió abandonar la universidad a sus 19 años para dedicarse al mundo del modelaje en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans. Su historia no ha sido ajena a algunos medios de comunicación, quienes reportaron que sus padres la echaron de su casa apenas se enteraron de su decisión. Sin embargo, no le ha ido nada mal al grado de tener entre sus seguidores a los cantantes Snoop Dogg y Tyga.

Faith Lianne tiene gran popularidad en OnlyFans (Foto: IG @imfaithxo)

Karely Ruiz se muda a la CDMX

A través de sus historias de Instagram, así como en su cuenta de Facebook, Karely Ruiz le informó a sus seguidores que está a nada de mudarse a la Ciudad de México. A pesar de ser un proyecto que cantó desde Año Nuevo, como parte de un nuevo "yo", no pudo evitar sentir un poco de tristeza por el hecho de tener que dejar a su familia y amistades.

"Ya me voy a vivir a CDMX. Me siento triste porque dejaré de ver un rato a mi familia y amigos aquí: (pero todo pasa por algo y pues la vida me va a cambiar ya que tengo mil proyectos en mente y vienen cosas muy buenas para mi)", escribió Karely Ruiz en una evidente mezcla de emociones.

Karely Ruiz ya está lista para mudarse a la CDMX (Foto: IG @karelyruiz)

