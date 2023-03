VIDEO | “La Pompis” hace atrevida sesión fotográfica en ajustada ropa deportiva roja

Gracias a las redes sociales cualquier persona con o sin talento se puede catapultar a la fama, aunque sea sólo por 5 minutos en algunos casos. De igual manera, están aquellos personajes que sólo necesitan una cámara para demostrarle al mundo de lo que son capaces. Este es el caso del Sonido Pirata y compañía: "La Cholondrina", el "Nuevo Medio Metro" y "La Pompis", quienes destacan por sus disfraces similares a los del "Chavo del 8" y sacar los pasos prohibidos de baile cada que suenan las cumbias.

El grupo se ha vuelto una completa sensación y a donde van reciben el cariño de las personas, pues con sus videos les dan un poco de alegría. Sin embargo, cada uno está marcando su camino por su cuenta. En el caso de la joven que siempre aparece con leggins y toda la alegría del mundo, está cada vez más cerca del modelaje y como aval están las fotografías que publica en su cuenta de Instagram.

"La Pompis" junto a su fotógrafo Irvin (Foto: IG @lapompisoficial)

Aquellos que la siguen en la mencionada plataforma podrán constatar que es una joven dedicada a su trabajo y al ejercicio. En muchas de las instantáneas que ha compartido se le puede ver con su ropa deportiva y presumiendo el resultado de su arduo trabajo; no por nada se ganó el mote de "La Pompis".

"La Pompis" hace sesión fotográfica

Al ser una persona que tiene cierta fama, gracias a los bailes a los que le pone vida el Sonido Pirata, la joven Paula Jasso, conocida con el sobrenombre de "La Pompis" no ha dudado en hacerse algunas fotografías con expertos en la materia, tal y como lo hacen las grandes celebridades. Aunque lo publicó en su cuenta de Instagram, no ofreció más detalles del proyecto al que obedecen sus instantáneas.

Con un conjunto rojo deportivo y sus tenis blancos se postró frente a la cámara para coquetearle y capturar sus poses más sensuales. Llamó la atención que se dobló la blusa para exponer su abdomen y enseñar un poquito más de la cuenta. Aunque no lo mencionaron, en muchas ocasiones sus seguidores han pensado que este tipo de acciones son un guiño a OnlyFans, donde sería toda una sensación.

"La Pompis" enseñó un poquito de más en su sesión fotográfica (Foto: captura de pantalla)

"Súper bonita!!!...que guapa te ves !!!...con toda la actitud y buen flow el tuyo siempre", "Hermosa Pompis, me tienes rendido", "Con todo mi Pompis, es tu oportunidad, no la sueltes", "He descubierto las siete maravillas del mundo y todas las encuentro en ti", fueron algunos de los mensajes que le mandaron a Paula Jasso, "La Pompis".

