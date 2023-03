Creed 3: La poderosa suma que ganó "El Canelo" Álvarez por su pequeña participación en la película

Hace unos días se vivió el estreno de Creed III, la película con la que Saul "Canelo" Álvarez realizó su debut en el séptimo arte, drama boxístico que logró el liderazgo de la taquilla de Estados Unidos el pasado fin de semana recaudando aproximadamente 58,7 millones de dólares en y 41.8 millones en el mercado internacional, de los cuales tres millones corresponden a lo generado en México.

Así Creed III se ha convertido en el mejor estreno de una película deportiva de todos los tiempos y en el mejor lanzamiento de la franquicia, superando en un 109% a la primera entrega y en un 25% a la secuela dirigida por Steven Caple Jr.

Cuánto ganó el boxeador mexicano por aparecer

Oficialmente no se ha dado a conocer la cifra exacta que cobró Saúl Álvarez por su aparición, sin embargo, algunos medios estadounidenses señalaron que el de Guadalajara, Jalisco recibió cerca de un millón de dólares por su muy breve aparición, misma que fue junto a su esposa Fernanda Gómez dentro de la trama.

El boxeador mexicano hace su debut en el cine. Foto IG@canelo

Luego de que el pugilista mexicano apareciera en un comercial de cervezas durante las pausas publicitarias del pasado Super Bowl, ahora se filtró la cantidad que aparentemente recibió por su intervención al lado del actor Michael B. Jordan.

Mientras promocionaba la película, el actor y director de la película Michael B. Jordan alabó el trabajo del boxeador mexicano y hasta bromeó sobre una posible pelea entre Álvarez y él.

Fan del anime

Entre las noticias que se dieron al rededor de la cinta destacó que Michael B. Jordan, protagonista y director del filme, que es un spin off de la exitosa saga de Rocky, es un fanático del anime y en su debut detrás de cámaras se inspiró en producciones de esa índole como Hajime no Ippo, Megalo Box, Naruto, My Hero Academia y Dragon Ball.

“Se han visto muchas peleas en la franquicia de Rocky y Creed, y yo quería darle mi propio giro, ¿sabes? Cómo hacer estas peleas diferentes... Todos esos animes que vi mientras crecía, hay un espíritu inherente en ellos en la forma en que luchan”, comentó Michael B. Jordan al respecto.

