Frente a frente con Michael B. Jordan, de protagonista a director de "Creed III": "Me llevó a límites que no conocía"

“Creed III” ya se exhibe en las salas de cine de nuestro país, su protagonista y director Michael B. Jordan asegura que esta película lo llevó a límites que no conocía debido a que tenía que prepararse como boxeador y también ser director, al conversar con Gonzalo Lira Galván para el programa “Esta mañana” a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group.

“Entrenaba para pelear y dirigir de forma simultánea, hice ambas cosas al mismo tiempo, fue una experiencia que me transformó, me llevó a límites que no conocía”, comentó Michael B. Jordan.

Adelantó que el antagonista es completo, que no es el cliché del tipo malo Facebook Michael B Jordan

Dijo que para lograrlo tuvo que poner mucha dedicación, enfoque y trabajo duro, que es sacrificio de todos los días “a veces debes aislarte de todo y enfocarte en lo tuyo”, relató que para él lo importante era hacer la película, donde una vez más se pone en la piel de Adonis Creed, el hijo de Apollo Creed.

Compartió que sobrepaso sus límites como pugilista, ya que logró llegar al doceavo round Facebook Michael B Jordan

El histrión de 36 años compartió que sobrepaso sus límites como pugilista, ya que logró llegar al doceavo round, para lo cual tuvo que explorar lugares muy profundos, narró que filmaba todo el día y después entrenaba, todo el tiempo, “a veces me sentaba y me veía al espejo para fortalecer ese impulso, así que ese arrojo era similar en el boxeo y en la dirección”, declaro tras ser cuestionado de la similitud entre el boxeo y la dirección.

La tercera entrega de la saga llegó a las salas de cine el 2 de marzo Facebook Michael B Jordan

Deseaba homenajear a la cultura del box

Para el histrión este largometraje fue una gran oportunidad de homenajear la cultura del box, su intención fue retratar la estrategia de los pugilistas y el interior de sus mentes porque es algo que nunca se ha visto.

“Los peleadores saben que no se trata solo de golpear fuerte, es un deporte que exige pensar mientras tu vida está en riesgo”, manifestó Michael B. Jordan.

Adelantó que el nuevo rival Damian, interpretado por Jonathan Majors, es un personaje complejo porque no quería tener a un villano común, "no es el cliché de un tipo malo”, mencionó que quería hablar del pasado en prisión del personaje y mostrar el sistema penitenciario, retratar que "al salir de prisión, él está jugándose la vida, haciendo cosas que nadie haría con tal de sobrevivir", quería mostrar eso de forma artística, sin que fuera alguien malo por haber estado ahí, mostrar las razones de su forma de ser "por eso la relación de Adonis con Damian era importante, es compleja, no es blanco y negro, no es tan sencilla como la vida misma”, finalizó.

