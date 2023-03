TRÁILER | 10 poderosas razones para ver "Creed III" con Michael B. Jordan

El estreno de la nueva película de la saga de Rocky, en su continuación a la historia de la familia Creed, está por llegar este jueves 2 de marzo a los cines de México. Con "Creed III" y el debut de Michael B. Jordan como director de la misma y no sólo como protagonista, se logra abundar más en un personaje que por méritos propios se ha ganado ya un sitio en el mundo del deporte y, en especial, del pugilismo.

Rumbo al estreno de "Creed III", es momento de hablar sobre algunos de los datos más significativos de la franquicia. La primera película de "Rocky" se estrenó en cines en 1976 y su legado se ha mantenido a lo largo de nueve películas, ya que Creed continúa la saga en una nueva trilogía que se ha mantenido con éxito en el gusto de los fans y cinéfilos.

Incluso, Michael B. Jordan decidió inspirar parte de este personaje en la memoria de Kobe Bryant.

¿De qué trata la trama de "Creed III"?

Cinco años después de "Creed II" y después de dominar el mundo del boxeo, Adonis "Donnie" Creed ha prosperado tanto en su carrera como en su vida familiar. Cuando un amigo de la infancia y ex boxeador prodigio, Damian "Dame" Anderson, reaparece después de cumplir una larga condena en prisión, está ansioso para demostrar que merece su oportunidad en el ring.

El enfrentamiento entre antiguos amigos es más que una simple pelea. Para ajustar cuentas, Donnie debe arriesgar su futuro para luchar contra Dame, un luchador que no tiene nada que perder y como suele decir su amigo y mentor Rocky Balboa: "Cuando un boxeador no tiene nada que perder se convierte en alguien peligroso".

10 razones para ver "Creed III"

1. El legado continúa. Michael B. Jordan entró con éxito a la saga en 2015 como Adonis, hijo de Apollo Creed, uno de los más grandes rivales de Rocky.

2. Tras interpretar el papel principal en dos películas de Creed, Michael B. Jordan demostró su talento y visión para continuar con este proyecto y debutar como director en la tercera entrega.

3. Un súper elenco. Además de su talento, los actores centrales de Creed III han ganado notable popularidad por formar parte de películas basadas en personajes de cómics, como Michael B. Jordan en Pantera Negra, Tessa Thompson en Thor: amor y trueno y Jonathan Majors en Ant-Man y la avispa: Quantumania.

4. Tras una búsqueda por todo Estados Unidos, los cineastas eligieron a Mila Davis-Kent, de nueve años, para interpretar a Amara. Para ellos fue importante contar con un actor sordo para el papel, a fin de explorar con autenticidad las complejidades del personaje.

5. Jonathan Majors boxeó sin parar durante ocho meses antes de la producción, dedicando muchas horas y trabajo para dar vida a Damian.

6. Jordan quería que su película abordara los problemas de la masculinidad tóxica y lo que ocurre cuando no enfrentas tu pasado, cuando no hablas de los traumas y el dolor y no los superas.

7. Creed III se rodó con cámaras Sony CineAlta Venice con certificación IMAX y el formato anamórfico Panavision lo que la convierte en la primera película de la serie en hacerlo.

8. Los guionistas Keenan Coogler y Zach Baylin escribieron el guion a partir de una historia que elaboraron con el productor Ryan Coogler. Su planteamiento fue el de honrar el legado de las ocho películas anteriores.

9. Más allá de la pantalla grande, esta franquicia y sus personajes han producido videojuegos, figuras de acción, memorabilia, documentales e incluso una obra de teatro musical.

10. La serie de películas ha recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo. Y lo que falta.

